13歲少女失足墜落彌陀漁港！大喊救命　海巡+漁船搶救上岸

▲高雄13歲少女失足墜落彌陀漁港急求救，海巡聯合船長搶救上岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄彌陀漁港港區內驚傳落海！昨（11）日傍晚一名13歲少女在港區內觀海時不慎落海，她當下疾呼求援，海巡安檢所守望人員發現後，立即派員前往下水救援。熱心船長後續也開著漁船趕往，與海巡人員一同將少女救上岸，所幸僅受擦傷，送醫後無大礙。

據了解，該名落海少女家就住在漁港附近，昨下午5點多獨自一人到港區觀海，一時不慎失足落海。她當下疾呼救命，南部分署第一一岸巡隊彌陀漁港安檢所守望人員發現有人落海，立即出動救援。

▲▼高雄13歲少女失足墜落彌陀漁港急求救，海巡聯合船長搶救上岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

海巡人員到場後先安撫少女，並協助她抱住救生圈建立浮力，旋即由第六巡防區指揮部統合責任區救生能量啟動聯合救援機制，通報高雄市政府消防局等相關單位至現場協處。

由於該處無安全上岸地點，海巡人員也協調友好漁民何姓船長，搭乘其漁船趕往現場救援，成功將落海少女救援上岸，並立即提供保暖措施避免她失溫。

所幸高雄市政府消防局第五大隊彌陀分隊初步檢傷，少女意識良好僅右手指擦傷，後續通知少女家人前來，送往高雄醫學大學附設高醫岡山醫院診治，並無大礙。