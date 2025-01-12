高雄休旅車追撞前車！駕駛下車摔跤險遭輾　爆氣打人落跑

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮區鳳林三路昨（11）日傍晚發生一起追撞車禍，一輛黑色休旅車追撞前車，身穿黑衣的休旅車駕駛孫男要下車查看時忘拉手煞車，整輛車直接倒退嚕，撞擊路旁鐵捲門，而他當時因重心不穩跌倒，險遭自車輾過。然而，孫男事後還毆打前車駕駛後肇事逃逸。警方表示，已鎖定孫男身分追緝中。

▲高雄休旅車追撞前車，車主下車忘拉手煞車險遭輾。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起車禍糾紛發生在11日17時51分，當時74歲孫姓男子駕駛自小客車，追撞前方38歲巫姓男子駕駛的自小客車，孫男事發後要下車查看時，忘拉手煞車，結果車輛在路中直接倒退嚕，重心不穩的孫男一度跌倒險遭輾。

▲▼高雄休旅車追撞前車，肇事車主失控毆人後肇逃。（圖／翻攝社會事新聞影音）

事後孫男想要離開現場，遭到前車車主巫男攔阻，孫男突然徒手揮打巫男左臉頰後駕車離去。警方獲報到場時，孫男已離開現場。

警方後續根據影像調查以車追人，已鎖定肇逃孫男身分全力追緝中。孫男肇事逃逸部分依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

另巫男遭孫男傷害部分，表示驗傷後保留法律追訴權。