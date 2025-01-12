比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低48%死亡率

▲研究指出，固定的睡眠作息比睡多少時間更重要。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

許多人都知道，要維持身體健康，每天至少要有7至9小時的睡眠時間，讓身體可以獲得充分的休息。不過，復健科醫師王思恒引述一份研究指出，除了要睡飽外，其實「固定作息」的時間也很重要，也就是說如果能讓每日起床、睡眠的時間都相同的話，可以有效降低20至48%的死亡風險。

復健科醫師王思恒在FB發文表示，一份刊登於《睡眠》期刊的研究表明，睡眠的規律性對健康的影響可能比單純的睡眠時長更為重要。這項研究有超過6萬名參與者，透過加速度計記錄了一週的睡眠模式，結果顯示，作息規律與降低健康風險息息相關，尤其在癌症和心血管疾病導致的死亡率上有明顯差異。

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研究指出，那些能保持高度規律睡眠的參與者，其死亡風險比作息不規律的人低20%到48%。這種規律性如何影響健康？科學家認為，生理時鐘的穩定在其中扮演關鍵角色。規律的睡眠-清醒週期可調節激素分泌，包括皮質醇和褪黑激素，進而影響新陳代謝、免疫系統及腫瘤抑制基因的功能。

此外，研究還發現，睡眠不規律可能導致血壓升高、炎症指數增強，甚至加重胰島素敏感度的惡化，進一步威脅心血管健康。

不僅如此，睡眠品質也是一大關鍵。不規律的作息容易引發睡眠片段化，使人難以進入深層睡眠，從而影響整體健康。然而，這項研究亦存在局限性。例如，參與者的數據僅來自一週的觀察，無法充分反映長期睡眠模式。

但王思恒醫師也提醒，這份研究對象是以年齡較大的白人族群為主，未必適用於不同種族和年齡層。同時，逆因果關係也不容忽視，健康狀況不佳的人可能更難維持規律作息，反過來增加了睡眠不規律的機會。

但王思恒認為，這項研究提供了一些實用的建議。首先，應該盡量在固定時間上床和起床，即使是假日也不例外。即便前一晚未能睡好，仍然需要遵循既定的起床時間，以免打亂生理時鐘。此外，上床時間可以稍有彈性，例如設定在10點30分到11點30分之間，但需避免過度偏離。

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