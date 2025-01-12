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日本澀谷PARCO男墜樓亡！路過大叔「險遭燒肉粽」　頭被腳砸中

▲▼日本警察。（示意圖／CFP）

▲警方在10樓發現疑似墜樓男子的物品。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京澀谷知名複合式購物中心PARCO驚傳命案，11日晚間一名男子墜樓，當場死亡，同時砸傷了一名路過民眾，所幸遭波及的路人僅頭部受傷，並無生命危險。

根據《富士新聞網》報導，位於澀谷區宇田川町的「PARCO」11日晚間9時左右發生墜樓事件，一名男子從10樓墜落，送醫搶救後仍不治身亡。然而男子墜樓後，腳部卻意外砸中當時正好經過的一名50多歲男子的頭部，導致該名路人頭部受傷，隨即被轉送至醫院治療，所幸送院時仍有意識，並無生命危險。

根據《讀賣新聞》報導，案發現場附近監視器拍到，被害人當時和妻子一同經過PARCO門前，隨後就被墜樓的年輕男子砸中。

警視廳表示，在PARCO的10樓發現疑似墜樓男子的所有物，根據物品判斷，死者應該是一名18歲少年，接下來將持續調查詳細事發經過與死者確切身分。

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