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社會 社會焦點 保障人權

斯勾伊！日本情侶錢包不見「早送到派出所」　親筆寫中文感謝

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲日籍情侶5日到台中玩，結果不慎遺失錢包，結果早就被送至派出所，直喊「斯勾伊」。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

一對日籍情侶5日到台中玩，結果在一中商圈不小心遺失錢包，裡頭還有現金、銀行卡等貴重物品，嚇得跑到派出所報案，結果早就有好心店家送到所內。日籍情侶見錢包奇蹟般尋回，直說「斯勾伊！」隔日還特別用軟體翻譯百字感謝文，再臨摹撰寫，直說「會跟朋友說台灣有多好！」

據了解，這對日籍情侶是趁著日本新年期間展開規畫已久的台灣之旅，從北到南一路玩到台中，在逛一中商圈時不慎遺失錢包。由於錢包內有旅費、日本銀行卡等重要財物，人生地不熟的他們，在路人指引下來到派出所求助。

第二警分局育才所警員透過手機翻譯軟體了解情況後，有員警想起稍早有善心店家拾獲錢包送到派出所來，相關特徵均相符，於是錢包就這樣物歸原主。

情侶表示，原本對於尋回錢包並不抱希望，沒想到竟然這麼順利，對台灣警察的專業、效率及熱心感到不可思議，忍不住大讚「すごい(斯勾伊)」，直說下次還要來台中旅遊！

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲情侶檔用翻譯軟體臨摹中文感謝文。（圖／記者許權毅翻攝）

隔天，日籍情侶特地帶著禮盒再度返回派出所，紙袋上手寫著他們用翻譯軟體查來的感謝文，寫下「非常感謝您幫我找皮包，您的好意讓我非常感動，不只在國外，在日本我也會(不）小心遺失我的錢包和其他重要的東西，我也會告訴我身邊的親朋（好）友台灣有多好，祝福台中市政府警察局第二分局育才派出所的每一位同仁身體健康，我一定會再來台中！！」並員警合影留念，成為了台日友好的美麗風景。

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