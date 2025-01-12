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日本疫情拉警報　台中人憂「出國中了」無畏低溫搶打流感疫苗

記者游瓊華／台中報導

日本流感疫情拉緊報，讓不少準備出國遊日民眾憂心。台中最美快打站「文心森林公園疫苗接種站」近日開放民眾接種流感疫苗，昨日儘管天氣寒冷，但一天就打了200劑，創下近日新高。今天氣溫急凍，但民眾無畏低溫搶打，一早就湧現人潮排隊。

▲流感疫苗接種,文心森林公園站。（圖／施勝桓醫師提供）

▲流感疫情升溫，台中最美疫苗快打站文心森林公園站湧現流感疫苗搶打潮，一早就有不少民眾排隊。（圖／施勝桓醫師提供）

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▲流感疫苗接種,文心森林公園站。（圖／施勝桓醫師提供）

▲衛生局規劃文心森林公園站在1月26日前的每周六下午1時至5時，以及每周日的上午8時至12時提供接種服務。（圖／施勝桓醫師提供）

根據疾管署資料，今年流感季節已經造成412例重症、91例死亡，日前中央開放全民接種流感疫苗，只要是6個月以上的人都可以接種。

施勝桓小兒科診所醫師施勝桓表示，歲末聚餐、跨年活動和春節連假等活動頻繁，呼吸道病毒傳播風險增加，更重要的是，不少民眾計畫過年要到日本，擔心日本流感疫情大爆發，趕緊趁著假日到快打站接種。

文心森林公園疫苗接種站有台中最美快打站之稱，衛生局規劃1月26日前的每周六下午1時至5時，以及每周日的上午8時至12時提供接種服務。

▲流感疫苗接種,文心森林公園站。（圖／施勝桓醫師提供）

▲民眾不畏低溫寒風，排隊等著打疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）

不過台中市衛生局提醒，接種疫苗後至少約需2周時間才可產生保護力，因此請盡速接種疫苗，市民可運用台中市疫苗預約平台預約接種( https://gov.tw/hhv )，或至衛生局網站(https://www.health.taichung.gov.tw/90259/Lpsimplelist)預約。

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