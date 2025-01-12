打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

▲日本外務大臣岩屋毅將出席川普的美國總統就職典禮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統當選人川普即將於本月20日正式就職。對此，日本外務大臣岩屋毅今（12）日透露，他將代表日本出席川普的就職典禮，打破過去由日本駐美大使出席就職典禮的慣例。同時，他將與美國政府協商，敲定日本首相石破茂與川普之間的會談，最快2月在美國進行。另外，岩屋毅明（13）日將出訪南韓。

根據《日本放送協會》，日本外務大臣岩屋毅12日登上NHK時事節目「日曜討論」，他在節目上透露，為了鞏固日美同盟關係、推動日美領導人會談能夠早日進行，因此受邀出席川普就職典禮的他，將於下周啟程飛往美國，期盼能夠和川普政府建立起信任關係。

岩屋毅也表示，此次訪美他將規劃與川普所提名的下屆國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行會談，針對石破茂的訪美行程與美日領導人峰會早日進行準備。

▲美國總統當選人川普揚言祭關稅措施，以此施壓加拿大、中國、墨西哥。（圖／路透）

至於先前川普不斷向加拿大、中國、墨西哥等國揚言要提高關稅。對此，岩屋毅在節目上回道，「如果提高關稅，則對方勢必會實施報復性關稅，導致國際經貿環境委靡不振。如果變成這樣，那會是雙贏的結果嗎？」；岩屋毅表示，他將向川普說明，日本對於美國經濟的貢獻，呼籲互為同盟的日美兩國能夠冷靜思考、合作。

先前川普曾要求日本政府提高防衛預算占比。對此，岩屋毅表示，將會向美方傳達日本已經盡最大努力之立場，期盼美國政府能夠予以理解。

根據日媒《讀賣新聞》，隨著川普即將於20日正式就任美國總統，日本政府目前正與美方協商，盼能推動石破茂最快於2月初訪美，並與川普進行首次會談，除了鞏固日美同盟的重要性，更針對日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫交換意見。據悉，石破茂11日出訪印尼時，曾向現場記者強調日美同盟的重要性。

▲南韓外交部長趙兌烈。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，岩屋毅將於13日啟程出訪南韓、菲律賓、帛琉，並與南韓外交部長趙兌烈進行會談。此次訪韓，將會是南韓去年12月爆發戒嚴事態以來，韓日兩國外長首度面對面。岩屋毅在節目上強調，他期盼能夠延續前首相岸田文雄在日韓關係上的建設性成果，深化日韓、美日韓合作。

另外，日本為今年中日韓領導人會議的輪值主席國。對此，岩屋毅預計將在會談上與趙兌烈交換意見。