　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

▲▼日本外務大臣岩屋毅將出席川普的美國總統就職典禮。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣岩屋毅將出席川普的美國總統就職典禮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統當選人川普即將於本月20日正式就職。對此，日本外務大臣岩屋毅今（12）日透露，他將代表日本出席川普的就職典禮，打破過去由日本駐美大使出席就職典禮的慣例。同時，他將與美國政府協商，敲定日本首相石破茂與川普之間的會談，最快2月在美國進行。另外，岩屋毅明（13）日將出訪南韓。

根據《日本放送協會》，日本外務大臣岩屋毅12日登上NHK時事節目「日曜討論」，他在節目上透露，為了鞏固日美同盟關係、推動日美領導人會談能夠早日進行，因此受邀出席川普就職典禮的他，將於下周啟程飛往美國，期盼能夠和川普政府建立起信任關係。

岩屋毅也表示，此次訪美他將規劃與川普所提名的下屆國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行會談，針對石破茂的訪美行程與美日領導人峰會早日進行準備。

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普揚言祭關稅措施，以此施壓加拿大、中國、墨西哥。（圖／路透）

至於先前川普不斷向加拿大、中國、墨西哥等國揚言要提高關稅。對此，岩屋毅在節目上回道，「如果提高關稅，則對方勢必會實施報復性關稅，導致國際經貿環境委靡不振。如果變成這樣，那會是雙贏的結果嗎？」；岩屋毅表示，他將向川普說明，日本對於美國經濟的貢獻，呼籲互為同盟的日美兩國能夠冷靜思考、合作。

先前川普曾要求日本政府提高防衛預算占比。對此，岩屋毅表示，將會向美方傳達日本已經盡最大努力之立場，期盼美國政府能夠予以理解。

根據日媒《讀賣新聞》，隨著川普即將於20日正式就任美國總統，日本政府目前正與美方協商，盼能推動石破茂最快於2月初訪美，並與川普進行首次會談，除了鞏固日美同盟的重要性，更針對日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫交換意見。據悉，石破茂11日出訪印尼時，曾向現場記者強調日美同盟的重要性。

▲▼南韓外交部長趙兌烈預計將於下周訪中。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外交部長趙兌烈。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，岩屋毅將於13日啟程出訪南韓、菲律賓、帛琉，並與南韓外交部長趙兌烈進行會談。此次訪韓，將會是南韓去年12月爆發戒嚴事態以來，韓日兩國外長首度面對面。岩屋毅在節目上強調，他期盼能夠延續前首相岸田文雄在日韓關係上的建設性成果，深化日韓、美日韓合作。

另外，日本為今年中日韓領導人會議的輪值主席國。對此，岩屋毅預計將在會談上與趙兌烈交換意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄
「111釘孤枝」破15萬？　醫用軟體計算結果曝
恐怖畫面曝！　27歲警遭撞「頭下腳上」噴飛
最強抗癌蔬菜！　急診醫大推：防7種癌
本周「台人被騙24.7億」　這兩天衝最高！詐騙關鍵字一次看
陳傑憲談約無新進展！　不排斥行使FA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

逼女模拍私房裸照！　泰「色影師」OnlyFans爽賺190萬

泰妹嫁2夫極樂3人行！尪沒錢「轉頭再交英國男友」　3男見面爆群毆

遊迪士尼吃薑餅！薑餅人當場「嚇到吃手手」　工作人員反應被讚爆

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

洛杉磯野火燒出「有毒煙霾」！　當局緊急呼籲民眾待在室內

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮　針對關稅議題開嗆

逼女模拍私房裸照！　泰「色影師」OnlyFans爽賺190萬

泰妹嫁2夫極樂3人行！尪沒錢「轉頭再交英國男友」　3男見面爆群毆

遊迪士尼吃薑餅！薑餅人當場「嚇到吃手手」　工作人員反應被讚爆

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

洛杉磯野火燒出「有毒煙霾」！　當局緊急呼籲民眾待在室內

搭捷運「驚見1物可免費拿」　一票人超好奇！網曝原因：車廂吐翻了

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面　還老闆清白

尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

憲訴法綠擬大法官自提暫時處分？　藍轟惡例他反嗆：別裝好心

「地王」出爐每坪58.5萬！　雲林公告土地現值平均漲幅逾1%

通勤台北住五股or林口？　網2理由秒選：塞到爆

目睹自家豪宅燒成灰燼！　好萊塢男星搶救失敗險「跳海求生」

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭命危！

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

野火燒毀41億「最貴豪宅」　只剩焦黑骨架

哈利梅根開放豪宅避難　到洛杉磯慰問災民

「樹木野火中無恙」掀陰謀論　專家解釋了

省錢爸只開小暖氣！2歲童高溫烤12hrs熱死

iPhone如何維持電池健康度？　專家點出3件事

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

洛杉磯野火風向改變！UCLA逾4萬師生準備撤離

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

更多熱門

相關新聞

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！

南韓總統尹錫悅因戒嚴醜聞遭停職，如今因害怕遭到逮捕，更是神隱數日。然而在這樣的情況下，尹錫悅今年依然被加薪3%，年薪達到2億6258萬韓元（約新台幣589萬元）。即便尹錫悅目前處於停職狀態，但經換算，每月仍可領取2188萬韓元（約新台幣50萬元）的薪資，引發輿論撻伐。

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

洛杉磯野火燒「有毒煙霾」！當局急籲勿出門

洛杉磯野火燒「有毒煙霾」！當局急籲勿出門

祖克柏嘲蘋果沒新產品：吃賈伯斯老本20年

祖克柏嘲蘋果沒新產品：吃賈伯斯老本20年

俘虜影像曝！他爆料：北韓軍「死傷慘重」

俘虜影像曝！他爆料：北韓軍「死傷慘重」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞日本岩屋毅川普石破茂訪美就職典禮訪韓趙兌烈

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面