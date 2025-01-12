第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

▲社會組由施長志、簡宏名奪得首獎殊榮。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第19屆桃園全國春聯書法比賽，初賽共1242件作品報名，入選279件作品參賽者，11日在大園國際高中進行決賽後，揭曉得獎名單，由桃園市文化局副局長唐連成頒發首獎，社會組由施長志、簡宏名奪得首獎殊榮，長青組及大專組則各由林杏嬌、黃冠瑜榮獲首獎。

▲長青組由林杏嬌獲得首獎。（圖／文化局提供）

桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，決賽開幕式由副市長王明鉅、文化局副局長唐連成、文化局主任秘書暨桃園市立美術館代理館長張至敏及決賽評審們，共同揮毫寫下「乙巳騰蛇呈祥 福壽安康 鵬程萬里」祝願詞，為桃園市許下新的蛇年美好願景。本屆比賽總獎金更提高至60萬4,000元，首獎得獎者均獲本競賽最高獎金3萬元。

▲大專組由黃冠瑜榮獲首獎。（圖／文化局提供）

這項比賽鼓勵各年齡層共同參與，共計9組，分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，將書法結合春聯揮毫的比賽形式，讓民眾展現書法實力並融合創意，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。

此外，現場也規劃名師揮毫贈字、斗方與紅包拓印等手作攤位活動，民眾不論參賽與否，皆能體驗具年節特色的書法傳統活動，創作出屬於自己的藝術作品，增添更多年節趣味及互動樂趣。

▲評審委員谷川雅夫頒發新住民組。（圖／文化局提供）

決賽評審邀集10位專家學者及書法名家，包括張炳煌、張日廣、陳宏勉、谷川雅夫、李芳玲、林榮森、莊連東、林俊臣、江柏萱，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。