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2024 UniBread烘焙王決賽揭曉！一之軒主廚張世彬奪冠軍將征戰世界麵包大賽

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024年UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔決賽。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

台灣人愛吃麵包，從早餐到下午茶，麵包早已融入日常生活中不可或缺的一部分。一年一度最受矚目的烘焙盛事「2024 UniBread 烘焙王麵包大賽暨 Mondial du Pain世界麵包大賽台灣選拔」歷經3個月賽事，今（11/15）日在南港展覽館1館台灣國際食品暨設備展舉行最終決賽！本屆賽事更出現年輕新銳烘焙師挑戰資深老將的精彩對決，由法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick、世界麵包大賽法國隊教練Christophe Berteau、2021年世界麵包冠軍谷口佳典及日本隊王牌教練山崎龍二擔任評審選出台灣年度烘焙王！

現場吸引眾多麵包愛好者圍觀，參賽選手們的精湛技藝更是讓人目不轉睛，「2024 UniBread 烘焙王麵包大賽暨 Mondial du Pain世界麵包大賽台灣選拔」是由統一集團旗下統一麵粉、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，世界麵包大使協會、法國在台協會、法國在台協會商務處協辦，比賽接軌MONDIAL DU PAIN 世界麵包大賽，以挑戰性極高的賽事和嚴謹的評審標準，樹立賽事的公正性與可信力。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲丰里烘焙坊主理人黃鈺翔及助手林婕穎作品。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲福市企業烘焙研發王宗睿及助手蔡期擇作品。

決賽迎來4位頂尖烘焙好手，每位選手與學生助手攜手挑戰8.5小時內完成指定技術的19款麵包，從健康營養麵包到80公分高的立體藝術麵包，無一不考驗選手的創意與技術，就像一場烘焙版的黑白大廚對決，賽事精彩刺激。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲一之軒焙坊主廚張世彬及助手陳秉森作品。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲A-Lun詹玠倫與助手簡佳棋作品。

這次的立體藝術麵包以「運動」為主題，選手們大秀創意，將棒球、腳踏車、滑板籃球、擲標槍等不同項目活靈活現地呈現在麵包作品中，最令民眾歎為觀止的是整件作品沒有支架，全靠選手隊麵團以及食材的掌控能力固定，現場不僅是一場烘焙比賽，更是一場美食與藝術的精彩饗宴。

現場氣氛緊張又興奮，因為這場「2024 UniBread 烘焙王麵包大賽暨 Mondial du Pain世界麵包大賽台灣選拔」的冠軍，不僅將榮獲最高榮譽，還能代表台灣前進法國，角逐2025年MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，與來自全球的烘焙高手一較高下，現場評審與觀眾都屏息以待，期待見證下一位國際級烘焙大師的誕生。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲統一集團烘焙技術總監文世成。

統一集團烘焙技術總監文世成表示：「烘焙王麵包大賽已連續舉辦了5屆，傳承烘焙工藝、培育本土人才的同時，也協助烘焙人才走向國際舞台，過去連續兩屆烘焙王得主都為台灣帶回傑出的國際成績」，法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick表示「台灣的烘焙王已經多次在國際賽事上大放異彩，令人刮目相看，今年的得主，我非常期待明年能再創佳績，征服全球的味蕾。」

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick。

疫情後消費者更注重食品的營養健康，統一集團烘焙技術總監文世成說「我們發現年初開始，訴求高纖或是高蛋白的機能麵包變多了，所以今年比賽項目中，特別有一款指定要達到高纖的營養健康麵包，希望給烘焙業者帶來更多健康麵包的靈感」。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲選手從零開始揉麵團、製作規定的19項麵包。

4組選手從零開始揉麵團、製作規定的標準麵包、健康營養麵包、手揉麵團、台灣特色麵包、三明治麵包、折疊裹油麵糰麵包、布里歐麵包等19款麵包，決賽場上可見到4位選手們大膽發揮創意，將草莓、芒果、麻豆柚子、屏東鳳梨、荔枝、百香果、香檬等台灣盛產的水果加入麵包中，並充分利用指定原料「統一超纖專用粉」、「Valio發酵奶油」打造出色香味艱鉅的營養健康麵包，「統一超纖專用粉」含有高膳食纖維、多穀物無添加配方，操作性良好之外，細磨焙香工法提升入口美味度，而「Valio發酵奶油」則是來自北歐芬蘭極光環境孕育出的非基因改造芬蘭乳源，味道較清爽，且擁有來自北歐的獨特奶香尾韻，十分討喜，大大提升作品的層次與豐富度。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲國際評審團，法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick（左2）、世界麵包大賽法國隊教練Christophe Berteau（左3）、2021年世界麵包冠軍谷口佳典（右2）及日本隊王牌教練山崎龍二（右3）。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼一之軒焙坊主廚張世彬及助手陳秉森奪下冠軍，獲得50萬元獎金。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

現場歷經8.5小時緊張激烈的烘焙對決，冠軍終於誕生！經過來自法國、日本等國際級評審團的嚴格試吃與評分，包括法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick、世界麵包大賽法國隊教練Christophe Berteau、2021年世界麵包冠軍谷口佳典及日本隊王牌教練山崎龍二，由一之軒焙坊主廚張世彬及助手陳秉森奪下冠軍，獲得50萬元獎金，張世彬主廚在接受採訪時難掩興奮說：「準備了超過10個月，終於奪下冠軍！未來將代表台灣出征國際比賽，肩上的責任更重大了，我希望能多發揮台灣特色，並融入全素理念，為國際賽場帶來更多美味與驚喜」，得獎作品也將於年底上市，消費者有機會一嚐2024年度「TAIWAN NO.1麵包」的獨特美味。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲丰里烘焙坊主理人黃鈺翔及助手林婕穎拿下亞軍。

▲▼UniBread烘焙王,一之軒,張世彬,決賽,世界麵包大賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲福市企業烘焙研發王宗睿及助手蔡期擇贏得季軍。

其他獎項得主也同樣亮眼，丰里烘焙坊主理人黃鈺翔及助手林婕穎拿下亞軍，獲得8萬元，福市企業烘焙研發王宗睿及助手蔡期擇贏得季軍，獲得5萬元，而這次比賽還頒出多項特別獎，一之軒助手陳秉森拿到最佳助手獎、丰里烘焙坊主理人黃鈺翔抱走最佳人氣獎、福市企業烘焙研發王宗睿則以營養健康麵包的創新表現拿下營養健康麵包特別獎。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔。（圖／記者湯興漢攝）

▲丰里烘焙坊主理人黃鈺翔及助手林婕穎抱走最佳人氣獎。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲一之軒助手陳秉森拿到最佳助手獎。

現場不僅是一場技藝的激烈競逐，更是一場台灣烘焙界的華麗饗宴，每位選手都展現出非凡實力，充分彰顯台灣麵包技術持續精進、邁向國際頂尖水準的發展潛力！法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick表示「今天每一隊的差距都很小，而一之軒焙坊主廚張世彬及助手陳秉森能夠脫穎而出，關鍵在於他們的國家特色布里歐，不僅整體表現出眾，口味也令人驚艷。」進一步提到，雖然選手們表現精彩，但布里歐的發酵技術仍有進步空間，他也分享了法國對烘焙工藝的堅持，「在法國我們強調麵包工藝師的角色，注重以手工和機器結合，製作出營養健康且好消化的麵包，而非單純追求大量化生產」，他期許台灣麵包師傅能以工藝師的精神自我要求，為台灣烘焙市場注入更多創新活力，帶領台灣烘焙產業邁向更高峰。

▲▼2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲法國最佳烘焙工藝師MOF Patrick大讚第一名的國家特色布里歐表現出眾。

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