台東第28屆傳福盃棒球全國賽登場　青少棒9日率先開打

▲台東第28屆傳福盃棒球全國賽開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

兼具教育與傳承工作，由台東縣政府主辦，台灣傳福棒球協會協辦第28屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽正式開戰，青少棒組在1月9日至12日開打，全國計19支球隊參加，少棒13日接力開打，分成軟式組12隊、硬式組16隊，共28支球隊參賽，饒縣長歡迎大家再度來到棒球的故鄉-台東，也持續發展在地運動觀光刺激消費。

傳福盃為感念洪傳福先生熱心推展體育，創辦人「棒球素人」洪百基以父之名自1997年開辦，以發揚知福惜福精神、重視球員品格教育為特色，初期僅有少棒，以台東縣內球隊為主，2000年起增加青少棒，2004年擴大為全國性賽事，曾由台灣傳福棒球協會主辦，2018年起由台東縣政府接手主辦，今年將邁入第28年，目前已成為台東指標性全國賽事。

台東縣府教育處表示，今年青少棒組賽事率先開打，地主台東共有新生、東體、泰源、卑南、桃源國中等五隊參賽，去年冠軍卑南國中要叩關衛冕，開幕典禮於昨(9)日下午4點30分在台東棒球村第二棒球場舉行，由縣府教育處黃玉燕副處長代表縣長歡迎參賽球隊。另少棒組賽事則緊接在13日進行，硬式組別是全台唯一採用LLB(世界少棒聯盟)雙敗淘汰賽制的賽事，廣邀全國16支勁旅，地主台東派出卑南、紅葉、豐田國小等三隊參加，去年冠軍台北市福林國小將挑戰連霸。

縣府表示，青少棒比賽地點在台東棒球村第一、第二棒球場、賓賜棒球場及南王慢壘場；少棒硬式組為台東棒球村第一、第二棒球場，軟式組為南王慢壘場及卑南國小棒球場；另外少棒硬式組16、17日最後兩天在第一棒球場的賽事，大會也安排現場轉播，球迷朋友可鎖定ELTA 4台、getwin_sport YouTube、Twitch頻道收看。