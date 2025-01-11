主播變災民！報導野火驚見「童年家園淪廢墟」　目睹現場心碎淚崩

▲美國加州洛杉磯郡野火連燒數天，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州洛杉磯近日慘遭野火肆虐，無數建築物遭到無情的烈焰摧毀！美媒NBC記者索伯洛夫（Jacob Soboroff）在報導這場災難時，也被迫親身經歷家園被燒毀的傷痛。他童年時的回憶跟著化為焦土，只剩下一根煙囪和殘存的磚牆，這段個人經歷成為報導中的養分，讓觀眾感受到災難帶來的可怕衝擊。

根據《美聯社》，索伯洛夫於當地時間8日開車來到高級住宅區「太平洋帕利塞茲」（Pacific Palisades），這裡曾經有他童年時居住過的家，然而他卻驚見童年時的家已淪為廢墟。這棟他與4個兄弟姐妹住到10歲的房子，如今只剩下斷垣殘壁。

面對鏡頭時，索伯洛夫難掩哀慟情緒，直言，「這是我第一次看到這裡變成這樣，我真的不知道該說什麼！」

下車後，索伯洛夫用手機與母親進行視訊通話，向母親分享此一殘破景象，母子共同回憶起過去的生活點滴。

索伯洛夫在隨後的採訪表示，此次野火的破壞程度超乎想像，「這更像是一場地震的景象，而不是火災。我們以前經歷過火災，但從未見過這樣的毀滅性影響。」

儘管索伯洛夫現在與妻子和2個孩子住在道奇體育場附近的住所，因此幸運地並未受災，但他對於這場災難造成家園與社區毀滅深感痛心。

▼高級住宅區「太平洋帕利塞茲」因野火淪為廢墟，就連當地記者的住居都未能倖免。（圖／達志影像／美聯社）

▲在火災後，阿里（Ali Habibi）和他的妻子前往太平洋帕利塞茲探尋飽受野火蹂躪的住家。（圖／達志影像／美聯社）

然而，並非所有記者都如此幸運！《美聯社》娛樂影片部門主管皮爾森（Ryan Pearson）在長時間報導火災後，得知自己位於加州洛杉磯郡阿爾塔迪納（Altadena）的家園已被燒毀。地方電台KNX記者塔迪維安（Nataly Tavidian）也曾多天在災區採訪野火新聞，然而她童年時與母親、兄弟所居住至今的老家，也在野火中付之一炬。

《福斯新聞》記者亨特（Jonathan Hunt）的住所雖然倖免於難，但他女兒所就讀的高中仍遭部分破壞。至於其他記者，如KCAL新聞台記者蒙塔內茲（Rick Montanez）更在報導中難掩情緒，甚至一度崩潰。

索伯洛夫這一周除了報導火災，還肩負起了協助他人尋找家園的任務。他曾幫助多位觀眾查看其房屋情況，並探訪了父親在當地參與建設的公園，確認紀念牌匾仍然存在。他透露，儘管自己的童年回憶已化為灰燼，他仍想找到住戶並向他們表達關懷，「對我來說，這裡是回憶；但對他們而言，這是生活。」