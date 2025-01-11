美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

▲機上201名乘客與機組員從充氣逃生滑梯離開。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空一架波音757-300型客機出現引擎問題，緊急停止起飛，機上201名乘客與機組員只能從充氣逃生滑梯離開，當時的畫面也在網路上曝光。這起事故共造成4人輕傷，其中一人送醫進行治療，詳細原因仍在調查當中。

200 passengers evacuated a Delta flight at Atlanta Airport after an aborted takeoff. Emergency slides were used, and 4 reported minor injuries, 1 hospitalized. Flight was headed to Minneapolis. pic.twitter.com/VYtfVj01FR — Breaking911 (@Breaking911) January 10, 2025

根據CNN報導，達美航空一架波音757-300型客機10日上午準備從亞特蘭大（ATL）飛往明尼阿波利斯-聖保羅（MSP），結果在起飛前引擎發生問題，所有乘客被迫從充氣逃生滑梯離開，從曝光的畫面可以看到，當時跑道上全都是積雪。

機場官方指出，飛機於上午9時10分中止起飛，中止時的時速約為161公里，「4名乘客受到輕傷，其中一人已送醫，其餘3人在現場接受治療。」

What do you do when your flight out of Atlanta has its engine catch fire on take off?



EMERGENCY EVACUATION@Delta - Thankful for the incredible staff and quick exit from the plane. But this was TERRIFYING…I have no words. pic.twitter.com/rSDP7g2UCf — Bad Bear (@BadBearGamer) January 10, 2025

乘客韋德（Allison Wade）拍下了疏散時的影片，「那邊還冒著煙，真是太瘋狂了，我們現在全都站在亞特蘭大（機場），我們就在雪地裡站著。」乘客詹姆斯（Curtis James）也說，「起飛時出了問題，引擎著火了，我們不得不緊急撤離飛機。」

目前航空公司和機場官員尚未確認引擎問題是否與起火有關。

此事件發生時，當地正受到暴風雪影響。根據航班追蹤網站FlightAware的數據，截至美東時間10日上午11點，亞特蘭大機場已有超過400個航班取消，約占該機場計劃航班的40%以上；全美範圍內，已有超過2500個航班取消。

美國聯邦航空管理局（FAA）在初步報告中提到引擎問題，並表示將持續調查此次事件。