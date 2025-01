美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

▲機上201名乘客與機組員從充氣逃生滑梯離開。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國達美航空一架波音757-300型客機出現引擎問題,緊急停止起飛,機上201名乘客與機組員只能從充氣逃生滑梯離開,當時的畫面也在網路上曝光。這起事故共造成4人輕傷,其中一人送醫進行治療,詳細原因仍在調查當中。

200 passengers evacuated a Delta flight at Atlanta Airport after an aborted takeoff. Emergency slides were used, and 4 reported minor injuries, 1 hospitalized. Flight was headed to Minneapolis. pic.twitter.com/VYtfVj01FR

根據CNN報導,達美航空一架波音757-300型客機10日上午準備從亞特蘭大(ATL)飛往明尼阿波利斯-聖保羅(MSP),結果在起飛前引擎發生問題,所有乘客被迫從充氣逃生滑梯離開,從曝光的畫面可以看到,當時跑道上全都是積雪。

機場官方指出,飛機於上午9時10分中止起飛,中止時的時速約為161公里,「4名乘客受到輕傷,其中一人已送醫,其餘3人在現場接受治療。」

What do you do when your flight out of Atlanta has its engine catch fire on take off?



EMERGENCY EVACUATION@Delta - Thankful for the incredible staff and quick exit from the plane. But this was TERRIFYING…I have no words. pic.twitter.com/rSDP7g2UCf