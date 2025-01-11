47歲富豪追求18歲肉體！日吃逾百補品+陰莖震波　1物卻害加速衰老

▲美國富豪布萊恩為追求18歲的肉體無所不用其極。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

記者葉睿涵／編譯

美國47歲富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了讓身體保持在18歲的狀態，每年重砸200萬美元（約新台幣6622萬元）接受「回春療法」，極端抗衰老的手段令人稱奇。不過，這名矽谷狂人最近卻震驚宣布，他已停止服用據稱「可抗老化」的雷帕黴素（Rapamycin），因為其副作用已超越延緩衰老的好處，還可能對健康造成不良影響。

據《紐約郵報》報導，為了逆轉衰老、永保青春，布萊恩制定了不少極端計畫，並常年保持極度規律的生活作息和飲食。他每天早上5時起床後，會先服用24種補品、健身1小時，然後再喝下富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、用牙線清潔牙齒。布萊恩每周會進行3次高強度鍛鍊，每天服用的補品則超過100種。

此外，布萊恩也堅守嚴格的素食飲食，每天攝取1977卡路里的熱量，並且只在清晨6時至上午11時之間吃東西。與此同時，他還會在每天睡前戴上抗阻藍光的專用眼鏡，以維持睡眠品質，並在睡覺時將自己連接到一台機器，計算夜間睡著時的陰莖勃起次數，再接受「陰莖低能量體外震波治療」（LI-ESWT），來防止勃起功能障礙。

布萊恩追求年輕健康的瘋狂舉動不止於此。去年，他將17歲兒子一公升的血液注入體內，試圖減緩老化速度，並在Netflix紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever）中，坦言他每2周就會服用13毫克西方最近十分流行、據稱「可抗老化」的藥物雷帕黴素。

雷帕黴素是一種常用於器官移植患者的免疫抑制劑。截至目前為止，美國食品和藥物管理局（FDA）尚未批准其用於抗衰老，但一些醫生基於其延長實驗鼠健康壽命的研究結果，為客戶開這種藥。然而，布萊恩在Netflix紀錄片拍攝結束後，宣布自己決定停止服用雷帕黴素，因為這種藥物「弊大於利」。

▲追求回春的布萊恩曾在體內注入17歲兒子一公升的血液。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

布萊恩透露，他在服用雷帕黴素5年後，身體出現了皮膚感染、血脂異常、血糖升高，以及靜止心率（RHR）加快等副作用，經調整劑量後，問題仍未改善，促使他最終放棄使用相關藥物。布萊恩也指出，近期一項研究顯示，雷帕黴素可能加速某些生物衰老指標的進程，使其益處受到質疑。

儘管如此，雷帕黴素仍是長壽研究中的熱門話題。華盛頓大學正研究該藥物對改善老年人口腔健康的效果，而哥倫比亞大學則正在探討低劑量雷帕黴素是否能延緩女性卵巢衰老。專家強調，目前缺乏充分的臨床試驗數據來支持雷帕黴素在抗衰老領域的有效性，呼籲進行更多科學驗證。