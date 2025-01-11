　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

47歲富豪追求18歲肉體！日吃逾百補品+陰莖震波　1物卻害加速衰老

▲▼美國富豪布萊恩（Bryan Johnson）。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

▲美國富豪布萊恩為追求18歲的肉體無所不用其極。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

記者葉睿涵／編譯

美國47歲富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了讓身體保持在18歲的狀態，每年重砸200萬美元（約新台幣6622萬元）接受「回春療法」，極端抗衰老的手段令人稱奇。不過，這名矽谷狂人最近卻震驚宣布，他已停止服用據稱「可抗老化」的雷帕黴素（Rapamycin），因為其副作用已超越延緩衰老的好處，還可能對健康造成不良影響。

據《紐約郵報》報導，為了逆轉衰老、永保青春，布萊恩制定了不少極端計畫，並常年保持極度規律的生活作息和飲食。他每天早上5時起床後，會先服用24種補品、健身1小時，然後再喝下富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、用牙線清潔牙齒。布萊恩每周會進行3次高強度鍛鍊，每天服用的補品則超過100種。

此外，布萊恩也堅守嚴格的素食飲食，每天攝取1977卡路里的熱量，並且只在清晨6時至上午11時之間吃東西。與此同時，他還會在每天睡前戴上抗阻藍光的專用眼鏡，以維持睡眠品質，並在睡覺時將自己連接到一台機器，計算夜間睡著時的陰莖勃起次數，再接受「陰莖低能量體外震波治療」（LI-ESWT），來防止勃起功能障礙。

布萊恩追求年輕健康的瘋狂舉動不止於此。去年，他將17歲兒子一公升的血液注入體內，試圖減緩老化速度，並在Netflix紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever）中，坦言他每2周就會服用13毫克西方最近十分流行、據稱「可抗老化」的藥物雷帕黴素。

雷帕黴素是一種常用於器官移植患者的免疫抑制劑。截至目前為止，美國食品和藥物管理局（FDA）尚未批准其用於抗衰老，但一些醫生基於其延長實驗鼠健康壽命的研究結果，為客戶開這種藥。然而，布萊恩在Netflix紀錄片拍攝結束後，宣布自己決定停止服用雷帕黴素，因為這種藥物「弊大於利」。

▲▼美國富豪布萊恩追求回春，嘗試注入17歲兒子一公升的血液。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

▲追求回春的布萊恩曾在體內注入17歲兒子一公升的血液。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

布萊恩透露，他在服用雷帕黴素5年後，身體出現了皮膚感染、血脂異常、血糖升高，以及靜止心率（RHR）加快等副作用，經調整劑量後，問題仍未改善，促使他最終放棄使用相關藥物。布萊恩也指出，近期一項研究顯示，雷帕黴素可能加速某些生物衰老指標的進程，使其益處受到質疑。

儘管如此，雷帕黴素仍是長壽研究中的熱門話題。華盛頓大學正研究該藥物對改善老年人口腔健康的效果，而哥倫比亞大學則正在探討低劑量雷帕黴素是否能延緩女性卵巢衰老。專家強調，目前缺乏充分的臨床試驗數據來支持雷帕黴素在抗衰老領域的有效性，呼籲進行更多科學驗證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
春節住房率全台最高縣市！飯店開訂2天全滿
16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭
帶5件大行李超重被攔！　一家三口現場大鬧
孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了
快訊／陳佩琪現身　5萬小草加油打氣讓她激動落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

夢想當女主角！韓第一夫人金建希向名導提議：能拍關於我的電影嗎

哥哥出門忘關門！7歲自閉弟走失　1天後陳屍河邊被發現

日16歲屁孩「無照載3朋友」飆車！過彎失速自撞電線桿　2死2傷

47歲富豪追求18歲肉體！日吃逾百補品+陰莖震波　1物卻害加速衰老

IKEA倉庫驚見240枚地雷！一通來電「何時要來領」　波蘭軍方傻了

詭異巧合？濟州航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」突停止記錄

泰國查雛妓！日戀童老司機「轉戰1國」　曝闇黑現實：10歲幼女任挑

火海中的「白色燈塔」！洛杉磯野火吞噬豪宅　這棟建築浴火不塌

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

夢想當女主角！韓第一夫人金建希向名導提議：能拍關於我的電影嗎

哥哥出門忘關門！7歲自閉弟走失　1天後陳屍河邊被發現

日16歲屁孩「無照載3朋友」飆車！過彎失速自撞電線桿　2死2傷

47歲富豪追求18歲肉體！日吃逾百補品+陰莖震波　1物卻害加速衰老

IKEA倉庫驚見240枚地雷！一通來電「何時要來領」　波蘭軍方傻了

詭異巧合？濟州航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」突停止記錄

泰國查雛妓！日戀童老司機「轉戰1國」　曝闇黑現實：10歲幼女任挑

火海中的「白色燈塔」！洛杉磯野火吞噬豪宅　這棟建築浴火不塌

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

大貓熊圓寶健檢「遺傳琺瑯質問題」　頭好壯壯圓滾滾迎新年

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

咪妃挺鬼鬼未婚生女：經濟能力能讓孩子生活好！　見吐槽留言超問號

基隆東岸高架3車追撞！疲勞駕駛衝對向惹禍　雙向車流大打結

高爾宣有條件開放女兒談戀愛　PIZZALI、王ADEN被踢出局

夢想當女主角！韓第一夫人金建希向名導提議：能拍關於我的電影嗎

距離市區開車5分鐘！恆春鬧中取靜包棟泳池Villa　還提供寵物友善

24K金蜿蜒靈蛇點綴施華洛世奇水晶！極致奢華的龍年香水限量誕生

台南慈濟國小快閃高鐵　音樂送暖迎蛇年

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

川普有罪但無條件釋放　創多項美國歷史

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

洛杉磯野火對比圖曝　富人區豪宅燒成廢墟

洛杉磯燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜住所全毀

濟州航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」停止記錄

就業數據重挫美股收黑近700點　台積電ADR反漲0.6％

燒掉半個台北　加州野火升至11死

被組員忽視！日女大生鐵鎚砸同學　移送畫面曝

川普與歐巴馬有說有笑 兩人於卡特國葬互動引熱議

日本校園恐怖攻擊！韓女大生鐵鎚敲頭動機曝

即／川普封口費案確定「無條件釋放」

英麥當勞700員工提告　女員工被迫上床換排班

更多熱門

相關新聞

火海中的「白色燈塔」！這棟豪宅浴火不塌

火海中的「白色燈塔」！這棟豪宅浴火不塌

近來美國加州洛杉磯野火肆虐，11人以上慘死，且將近1萬棟建築物遭到焚毀。在此之際，位在馬里布（Malibu）名人豪宅區一棟價值900萬美元的豪宅，卻宛如奇蹟般倖存，成為一片焦黑廢墟中的亮眼存在，煙霧散去後仍屹立不搖，成為火災後的傳奇，該棟建築物為64歲男性屋主所擁有。

美波音客機突暫停起飛　乘客從充氣滑梯逃生

美波音客機突暫停起飛　乘客從充氣滑梯逃生

反制逮捕以總理　美眾院通過制裁ICC法案

反制逮捕以總理　美眾院通過制裁ICC法案

洛杉磯野火吞噬小鎮　設計師目擊驚魂一刻

洛杉磯野火吞噬小鎮　設計師目擊驚魂一刻

洛杉磯野火對比圖曝　富人區豪宅燒成廢墟

洛杉磯野火對比圖曝　富人區豪宅燒成廢墟

關鍵字：

美國北美要聞富豪回春療法隱晶振波治療抗衰老Bryan JohnsonRapamycin

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面