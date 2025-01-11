台鋼備戰新球季全隊健檢　醫提醒「壓力恢復不足」恐引發心律不整

▲中職新球季將在3月29日開打，圖為台鋼雄鷹投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台鋼雄鷹備戰新球季，今(11日)全隊70名球職員到高醫岡山醫院進行面性健康檢查，月底啦啦隊員也將進行健檢，盼助球隊在新球季再創佳績。針對球員身心狀況，醫師也藉機給予重要提醒，盼球員別忽略身體給予的警訊。

高醫岡山醫院健康管理中心主任陳藝祐表示，職棒選手和啦啦隊員常發生骨骼肌肉方面的運動傷害，須定期監測關節、肌肉及骨骼健康；值得注意的是，球員如有偶發性的胸痛，常被誤以為是單純的骨骼肌肉痠痛而忽略，這時需進一步評估是否有心血管疾病，避免球員發生「運動時心臟停止」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高醫岡山醫院提供台鋼雄鷹棒球隊球職員全面健康檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳藝祐說，由健管中心為職棒球員們規劃的專屬健檢，除了基本血液檢查，血液癌症篩檢，腹部超音波與心電圖，也有身體組成分析檢查，來評估身體肌肉重量、內臟脂肪重量、身體水分、基礎代謝率與肥胖分析。現場也安排骨科專科醫師於健檢中心看診，提供球員與教練諮詢與提供治療。

另外，更提供OCT光學電腦斷層檢查，以紅外線波長的雷射光掃描視網膜，了解視網膜黃斑部、視神經等結構變化，並有768切低劑量肺部電腦斷層檢查來篩檢早期肺癌，希望在下周球隊開訓前，為球員身心健康進行把關。

▲高醫岡山醫院院長黃炫廸（右）致贈紀念品給台鋼雄鷹總教練洪一中（左）。（圖／記者許宥孺翻攝）

心臟血管內科主任郭炫孚則指出，棒球雖然是間歇性的運動，但高強度訓練或比賽壓力，加上生活及飲食型態未積極控制，可能導致慢性心血管壓力；如在賽季長時間的壓力及恢復時間不足下，更會有潛在心律不整的風險。建議可以加選4D心臟超音波與768切雙管球心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，以做進一步的評估。

台鋼雄鷹隊教練洪一中說，感謝高醫岡山熱情的接待，給與台鋼雄鷹最貼心的服務，守護全體教練、選手與隊職員的身體健康。

▲台鋼雄鷹總教練洪一中回贈教練、球員簽名球給高醫岡山醫院院長黃炫廸，感謝院方貼心安排。（圖／記者許宥孺翻攝）