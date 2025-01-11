　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄左營哈囉市場9日發生一起車禍，74歲王姓女騎士為閃避臨停路邊的大貨車、單車嬤，變換車道時遭到後方的轎車撞擊，王姓女騎士倒地後，差點被車輪輾過，讓一旁的單車嬤嚇壞了。

事故發生在9日上午7點18分，警方獲報，左營區明潭路、蓮潭路口發生車禍，員警到場處理時，發現受傷的女騎士竟已駛離現場，將另通知她到案說明。

警方調查，當時74歲王姓女子騎乘機車，沿明潭路外側車道直行，疑似為了閃避臨停車輛而變換至內側車道時，與當時同向執行的轎車發生碰撞，導致事故發生。

▲▼哈囉市場車禍。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼女騎士為了閃避大貨車、單車嬤，遭到後方車輛撞擊。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼哈囉市場車禍。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

警方表示，王姓女騎士稱趕時間，未依規定等待員警到場處理就先離開，已違法道路交通管理處罰條例62條，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰」舉發在案。

此外，大貨車違規併排臨停，也遭警方開單舉發。警方表示，雙方都沒有酒駕情形，肇事責任將交由交通大隊判定。

這段撞擊畫面被放上網路社團，只見當時一名穿著粉色外套的阿嬤牽著單車，繞過路邊臨停的大貨車，王姓女騎士為了閃過單車嬤和大貨車，便往內側車道行駛，後方的銀色自小客車疑似沒注意到，閃避不及撞上王女，後輪還差點將她輾過。目擊的單車嬤也嚇到一度石化，其他路人見狀後緊急介入協助處理。

網友看完影片後，紛紛表示：「三寶、小車不讓、大車臨停」、「三寶都不看後方來車的 ! 正常發揮」、「違停的不要逃」’「怎麼看都覺得開車的有問題欸，人家機車正常閃過牽腳踏車的阿嬤，開車的完全沒減速就給人家鏟下去是怎樣啊」、「很多人後照鏡都裝飾用，只顧騎自己的」、「全部都是三寶，明明都知道進入菜市場了，還不慢慢開」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
讓女同袍懷孕！　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」
辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分
還不是最冷「明晚到周一晨低溫再探底」　最凍剩4度
台中養生館40男女性交易！　百萬色情網紅被逮
國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別
踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3人獲180萬獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

立法院首屆「小小議長體驗營」起跑　1／15起報名限40人

左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

夫嫌妻回娘家太久趕出家門　還賭光女兒住院保險金！結局慘了

警抄養生館！客人小姐連結ING　負責人是百萬網紅「小姐愛吸弟」

辦公室蓋棉被讓女同袍懷孕　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」　

台中嬤呆站街頭！竟想走回台南老家　暖警攙扶溫馨背影曝

酒駕又闖紅燈「先撞自小客再衝騎樓」釀5傷　驚悚畫面曝

蝦皮取貨嫌態度差！高雄醉女狂毆店員頭　還嗆：不喜歡不要做

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

立法院首屆「小小議長體驗營」起跑　1／15起報名限40人

左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

夫嫌妻回娘家太久趕出家門　還賭光女兒住院保險金！結局慘了

警抄養生館！客人小姐連結ING　負責人是百萬網紅「小姐愛吸弟」

辦公室蓋棉被讓女同袍懷孕　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」　

台中嬤呆站街頭！竟想走回台南老家　暖警攙扶溫馨背影曝

酒駕又闖紅燈「先撞自小客再衝騎樓」釀5傷　驚悚畫面曝

蝦皮取貨嫌態度差！高雄醉女狂毆店員頭　還嗆：不喜歡不要做

李晧禎揭「韓啦啦隊潛規則」！團內老么辛酸血淚曝光　來台1年就回韓

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說

六十石山道路復建難度高　縣府要求安全與進度並重

枋寮警分局志工中隊捐贈民生物質　助弱勢家庭過年

政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

社會熱門新聞

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

找15歲少女陪酒、搞4P　3人被起訴

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物驚曝秘辛　正宮復仇成功

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

飯局妹遭撿屍　男客手機裡找到私密照片

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

更多熱門

相關新聞

台14線63.9K處， 10日上午10時27分發生一起自小客車意外撞擊山壁的交通事故，經警方初步調查，事故原因為駕駛身體不適，並無酒駕或其他重大違規情事，幸而未造成人員重大傷亡。

高雄雙胞胎嬰遭摔打搖晃　驗傷結果曝

高雄雙胞胎嬰遭摔打搖晃　驗傷結果曝

車禍肇責鑑定或覆議　交通部修法1情況不再免繳規費

車禍肇責鑑定或覆議　交通部修法1情況不再免繳規費

高雄街頭碰碰車畫面曝！小貨車轉圈「天女散菜」

高雄街頭碰碰車畫面曝！小貨車轉圈「天女散菜」

阿嬤駕車撞臨停車「車頭開花」車標掉地上

阿嬤駕車撞臨停車「車頭開花」車標掉地上

關鍵字：

高雄左營分局車禍哈囉市場

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面