左營哈囉市場車禍！婦閃違停貨車遭後車撞險被輾　驚悚畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄左營哈囉市場9日發生一起車禍，74歲王姓女騎士為閃避臨停路邊的大貨車、單車嬤，變換車道時遭到後方的轎車撞擊，王姓女騎士倒地後，差點被車輪輾過，讓一旁的單車嬤嚇壞了。

事故發生在9日上午7點18分，警方獲報，左營區明潭路、蓮潭路口發生車禍，員警到場處理時，發現受傷的女騎士竟已駛離現場，將另通知她到案說明。

警方調查，當時74歲王姓女子騎乘機車，沿明潭路外側車道直行，疑似為了閃避臨停車輛而變換至內側車道時，與當時同向執行的轎車發生碰撞，導致事故發生。

▲▼女騎士為了閃避大貨車、單車嬤，遭到後方車輛撞擊。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

警方表示，王姓女騎士稱趕時間，未依規定等待員警到場處理就先離開，已違法道路交通管理處罰條例62條，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰」舉發在案。

此外，大貨車違規併排臨停，也遭警方開單舉發。警方表示，雙方都沒有酒駕情形，肇事責任將交由交通大隊判定。

這段撞擊畫面被放上網路社團，只見當時一名穿著粉色外套的阿嬤牽著單車，繞過路邊臨停的大貨車，王姓女騎士為了閃過單車嬤和大貨車，便往內側車道行駛，後方的銀色自小客車疑似沒注意到，閃避不及撞上王女，後輪還差點將她輾過。目擊的單車嬤也嚇到一度石化，其他路人見狀後緊急介入協助處理。

網友看完影片後，紛紛表示：「三寶、小車不讓、大車臨停」、「三寶都不看後方來車的 ! 正常發揮」、「違停的不要逃」’「怎麼看都覺得開車的有問題欸，人家機車正常閃過牽腳踏車的阿嬤，開車的完全沒減速就給人家鏟下去是怎樣啊」、「很多人後照鏡都裝飾用，只顧騎自己的」、「全部都是三寶，明明都知道進入菜市場了，還不慢慢開」。