熱心公益！船頭里長黃耀德接任警友會東港辦事處主任

▲屏東縣警察之友會東港辦事處新主任黃耀德(右) 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察之友會東港辦事處於1月10日晚間，在東港鎮極品鱻餐廳舉辦卸、新任主任交接儀式，里港、潮州、屏東等警分局長與會，並由警友總會理事長廖學環頒發新任及榮譽主任聘書及監交下，卸任主任陳佳德將印信移交給新主任黃耀德，接著由分局長高志正頒發副主任陳永忠、蘇天仁、洪清進、黃國睿、黃昭鴻等聘書，現場溫馨熱絡。

新任主任黃耀德現為佑生安養中心負責人及船頭里里長，平時熱心公益不遺餘力，積極協助推動各項警政工作廣受好評，這次接任東港辦事處主任，各界皆寄予厚望。

黃主任代表辦事處全體警友顧問致贈紀念品給卸任陳主任，感謝陳主任於任內盡心盡力，以實際行動鼓勵、提升員警士氣，作為東港分局所有員警最堅強的後盾。

黃主任表示，屏東縣警察之友會東港辦事處以協同防制犯罪、促進警民合作、擴大安全宣導、強化治安功能為宗旨，榮譽主任陳佳德自109年接任至今功成身退，續薪火相傳接續帶同各位警友顧問們，秉持熱忱和服務的心持續輔助東港警察分局，成為東港警分局同仁們最厚實的靠山、最強力的後盾，也是最好的朋友。

東港警分局長高志正表示，這次交接儀式圓滿落幕，感謝所有警友對警察的愛護與付出，讓警察能無後顧之憂的全力拼治安、交通及為民服務。相信新任黃主任將秉持一貫熱心服務精神，帶領警友會支持警察工作，共同守護民眾的安全。