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國內爆麻疹疫情！金門「1例接觸者」　曾赴本島醫院探病遭匡列

▲麻疹疫情，金門1例接觸者曾赴本島醫院探病遭匡列。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲麻疹疫情，金門1例接觸者曾赴本島醫院探病遭匡列。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

近日國內出現多起麻疹個案，金門縣衛生局於8日接獲疾病管制署轉介1例接觸者，該案因至台灣本島醫院探病而被匡列，目前該接觸者健康狀況良好，將監測至17日。麻疹潛伏期為18天，所以被匡列為接觸者應自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，不可自行就醫，也應避免出入公共場所，並盡量佩戴口罩。

依衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，113年迄今全國累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例(含4起群聚)，另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。本縣麻疹最後確定病例於105年1例為境外移入。

衛生局特別提醒，麻疹為高傳染性疾病，感染者出疹前、後4天均具傳染力，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，麻疹的初期症狀與感冒很像，症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在症狀3到4天後會出現紅疹，紅疹通常先出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹和四肢。

▲麻疹疫情，金門1例接觸者曾赴本島醫院探病遭匡列。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

由於麻疹潛伏期長達18天，經衛生局疫調後公布感染者公共場域足跡，若民眾有發生足跡重疊之情形，應自接觸日起自主健康監測18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史，後續如有疑似症狀應主動與衛生局聯繫並安排就醫，以降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲目前台灣地區及越南、印度等國家有麻疹疫情，民眾至相關地區應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，如出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫並告知醫師相關活動史及旅遊史。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，幼兒出生滿12個月及滿5歲至入小學前應依照幼兒預防接種手冊進行公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎(MMR)疫苗接種，且應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行國家。一般民眾(特別是1981年後出生的成人)如計畫前往麻疹流行地區，出國前2至4週可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗，本縣提供自費MMR疫苗有衛生福利部金門醫院、禾心診所、三大診所，若有接種需求請洽該院所逕行預約。

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