臭暈居民！糞水溢出污水井「狂飄屎味」　金門縣府急換馬達清溝

記者林名揚／金門報導

金門縣金沙鎮浦邊村莊裡的污水系統揚水井，因抽水馬達故障導致污水溢出流入大排，附近逾百戶居民難忍飄散的糞水惡臭且求助無門；今(9)日在金沙鎮民代表會主席周水土與多位代表陪同下前往現場會勘，抗議怒喊要求主管機關立即改善，還給鄉親清新的空氣。對此，縣府工務處回應，工程承攬商已購置新的馬達，且將於今日完成安裝，解決污水溢流問題。

▲金門污水系統揚水井排放糞水惡臭惹民怨。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金沙代表會主席周水土表示，該地區污水系統完成後已發生過很多問題，抽水馬達損壞了應該盡快調派污水車來抽取，而非「偷雞摸狗」的另外開孔讓污水溢出流入大排，造成惡臭擾民，希望主管機關能徹底改善這個問題。

金門縣府工務處表示，浦邊污水系統揚水井PE02抽水馬達因故障才導致污水溢流，由於此款抽水馬達金門無法修繕，廠商已於去年12月17日將故障馬達運回台灣檢修，但因維修廠商檢修耗時，承攬廠商緊急訂購的備品8日才運抵金門，將於今日下午完成安裝，後續承攬廠商會將溢流的污水，抽至前一顆揚水井泵送至污水處理廠處理，並清洗溢流溝底。

工務處也藉機宣導，請民眾勿將烹煮用油、毛髮、碎布、塑膠袋、木片、衛生棉、果皮、菜渣、雞鴨羽毛、砂石等投入衛生排水設備內，以免堵塞污水管線，造成揚水井抽水馬達損壞，避免污水溢流事件再次發生。