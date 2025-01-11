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亡父筆記本藏神秘地址！她一查震驚「爸媽都在世」　身世謎解開了

亡父筆記本藏神秘地址！她一查才知「爸媽都在世」　驚揭34年身世之謎

▲一本筆記本，讓她解開34年的身世之謎。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸湖南省女子張媛在家整理過世父親遺物時，發現了一本筆記本，其中一頁記錄的陌生地址讓她產生了疑惑，於是決定前往地址所在地，找尋亡父生前的足跡，誰料卻意外發現父親對其隱瞞了整整34年的身世之謎。

綜合陸媒報導，張媛在家中整理父親生前留下的物品，其中一個包包引起了她的注意，她略顯傷感地拿起包內的記事本，希望從中找尋一些父親生前的足跡。翻看記事本同時，她發現了一串陌生地址，邊上還寫著兩個人名，這讓她感到十分疑惑，這個地址在她和父親生活的30多年記憶中，從未出現過。

張媛忽然聯想到年少時期，老家的同班同學曾對她說「你不是你爸親生的。」當她生氣地反問原由時，對方卻聲稱是從鄰居口中聽來的。當天放學後，張媛曾試圖求證過父親，然而爸爸堅稱兩人就是親父女，讓她不要理會同學的閒言碎語。於是，張媛聯絡上自家表姐，希望求證一些疑問。

面對張媛的詢問，表姊先是遲疑了一會，後又支支吾吾地說了一句，「你心裡已經都有數了，還來問我？」經過張媛一再追問，她才告知「我也不太清楚其中的事情，只是小時候聽說你是從懷化那裡抱來的。」為了探尋身世之謎，張媛帶著疑問找上了一個尋親組織，希望弄清楚當年的真相。

原來，張媛的親生父母條件不錯，家中總共有3個孩子，父親曾是國企職員，由於當時母親超生，為了不丟掉工作，無奈下只能把年僅2歲的女兒送給了張媛養父，原本生母都會定期去探望孩子，但養父百般阻撓，最後再也沒了對方消息。

張媛坦言，她曾經也怨恨過，如果不是當年父母把她送走，她的童年也不會經歷失去母愛，如今終於親生父母，聽到媽媽的解釋，她心裡的怨恨少了很多，也不想再追究過去的真相，對她而言，沒有什麽比失而復得的親情更可貴，最終選擇原諒了親生父母。

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