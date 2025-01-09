小姊妹淪洩慾工具！　遭狼父性侵1年「放火復仇」活活燒死他

▲ 兩姊妹因長期遭父親毒手，決心殺人報復。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦一對十幾歲姊妹遭親生父親持續性侵1年，下定決心復仇，元旦當天趁父親睡夢中在他身上澆油放火，導致他全身重傷，搶救6天後宣告不治，事後2名少女已經被捕。

根據《每日郵報》，這名男子與3名妻子生下10名子女，其中一名妻子過世後，便和剩下2名妻子和子女住在旁遮普省古吉蘭瓦拉（Gujranwala），1月1日在家中遭2名女兒縱火，7日因傷勢過重不治身亡。

2名少女中的姊姊指控，父親持續性侵她已有1年之久，還曾兩度企圖性侵妹妹，「我們都計畫殺死父親，因為他性侵我們」。警方透露，兩人稱她們找到「永久解決方案」。

她們承認趁父親入睡後用繩子將他綁住，再將父親機車上取來的汽油淋在他身上，隨後放火點燃，導致他嚴重燒傷。其他兄弟姊妹見狀打給姑姑求救，姑姑趕緊報案將男子送醫，且指控他的2個妻子也是共犯，協助女兒將他灌醉。

據報2名少女同父異母，2名妻子也知道女兒遭丈夫虐待，但對報復計畫並不知情。其中一名妻子已經被捕，另一人正接受訊問。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。