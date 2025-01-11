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美眾院通過制裁國際刑事法院　抗議以總理逮捕令

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲國際刑事法院去年對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令，引發美國制裁。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院昨天表決通過，同意制裁國際刑事法院（ICC），抗議國際刑事法院就以色列在加薩走廊軍事行動，對以色列總理納坦雅胡和前國防部長葛朗特發布逮捕令。

國際刑事法院去年11月以涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）犯下戰爭罪與違反人道罪為由，對納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令。

路透社報導，美國聯邦眾議院昨天以243票贊成、140票反對的表決結果通過「非法法庭反制法案」（Illegitimate Court Counteraction Act），將制裁任何調查、逮捕、拘留或起訴美國或以色列等盟國公民的外國人士。美國和以色列都不是國際刑事法院羅馬規約締約國。

45名民主黨籍眾議員與198名共和黨籍眾議員投贊成票；沒有共和黨籍眾議員投反對票。

眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）共和黨籍主席馬斯特（Brian Mast）在表決前於眾院演說時表示：「美國將通過此法是因為有個非法法庭尋求逮捕我們重要盟國以色列的總理。」

這場眾議院表決是美國新國會上週開議以來首波行動之一，凸顯總統當選人川普自家共和黨同志對以色列政府的強力支持。目前美國國會參眾兩院是由共和黨掌控。

國際刑事法院對這項法案表示關切，警告美方此舉可能會剝奪暴行受害者應得的公平正義和希望。

國際刑事法院在致路透社的聲明中說：「任何行動只要意在威脅國際刑事法院及所屬人員、破壞國際刑事法院司法獨立性和職權，以及剝奪全球數百萬名國際暴行受害者應得的公平正義和希望，國際刑事法院均堅決譴責。」

川普先前執政時，曾於2020年批准對任何調查美軍涉及阿富汗戰爭罪行的國際刑事法院人員祭出制裁，後來總統拜登政府取消這些制裁措施。

不過國務卿布林肯（Antony Blinken）去年5月表示願與國會合作，不排除就國際刑事法院檢察官尋求對以色列領導層發出逮捕令一事祭出新制裁。

5年前，國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）和其他人員在美國的信用卡和銀行帳戶被凍結，且禁止入境美國。

國際刑事法院觀察人士表示，新制裁將可能針對協助院方相關事務的人士。

克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）國際法專家史特里奧（Milena Sterio）說：「這項法案範圍也很廣泛，因為任何人在任何案件中向院方提供支持都可能因此面臨制裁。」

川普將在20日宣誓就職，展開個人第2個總統任期。

聯邦參議院新任多數黨共和黨領袖圖恩（John Thune）先前承諾會迅速審議這項制裁法案，以便川普上任後即能簽署成法。

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