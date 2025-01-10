造謠財劃法害60元餐盒停賣！事實查核中心打臉王浩宇、農藝女孩

▲民進黨前桃園市議員王浩宇目前已將該文刪除。（圖／翻攝事實查核中心）



記者鄒鎮宇／綜合報導

農業部推出「60元幸福餐盒」大受好評，日前公告2025年為有經費安排，因此餐盒預計供應到1月底。然而卻被親綠粉專、民進黨前桃園市議員王浩宇指控是藍白通過《財劃法修正案》所致，引起網友討論。對此，事實查核中心經過查證，證實王浩宇等人的說法都是錯誤的。

農業部「幸福食材網」1月3日宣布，在各大通路販售的農業部「60元幸福餐盒」，由於2025年「未有經費安排」，將在1月底停止供應。

對此，親綠粉專「農業女孩看世界」及民進黨前桃園市議員王浩宇還有部分網友紛紛在臉書、Threads上發文宣稱，因為藍、白兩黨強推「財劃法」，杯葛總預算，才卡住民生福利。同時也流傳另一種說法，聲稱是因為藍白「砍預算」，才讓幸福餐盒沒了，而這幾篇貼文都有至少2000讚，留言數破百，讓青鳥們非常憤怒。

▲▼有網友、粉專將60元幸福餐盒停賣的理由歸咎於藍白。（圖／翻攝事實查核中心）



事實查核中心表示，農業部水土署表示，「60元幸福餐盒」經費來自2023年的「疫後特別預算」，執行期間是2023、2024年，停賣是照原定規劃，跟網傳財劃法修法、砍預算無關。

且「疫後特別預算」於2023年3月24日三讀，財源是來自歷年累計賸餘。財劃法修法通過，中央將釋出3753億給地方政府，影響的是未來總預算的編列，不會影響已經三讀、財源確定的「疫後特別預算」。

事實查核中心指出，2025年農業部總預算原本就沒有編列「幸福餐盒」經費，因此網傳稱「預算遭刪」也無法成立。

根據水土署的說法，60元「幸福餐盒」是針對受到疫情影響的弱勢族群，原本就是一個2年期的政策。當初政策希望有拋磚引玉的效果，而且「幸福餐盒」雖然結束，目前也有企業贊助部分通路，會持續推出低價便當，弱勢族群仍可受惠。