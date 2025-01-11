王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中山大學顏聖紘副教授近日透露「財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」。被國民黨立委王鴻薇昨痛批，這是側翼教授假訊息，瞎扯財劃法預算，至於是什麼原因，光是民進黨執政八年，與他有關的研究案拿了27案總經費高達3億。對此，顏聖紘10日回應，登入農業部網站查詢每個大學教授的計畫，自己2004年至今整整20年所有研究計畫的金額4500萬左右，「沒有8年內3億的話是大立委要補給我嗎？」

王鴻薇表示，近日竟然有中山大學顏聖紘副教授聲稱「因為財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」，然而「所有研究單位都知道延續性計畫每年經費有刪減也是慣例」，根本就是學界常識，卻被這位大教授拿來政治操作。

王鴻薇強調，至於是什麼原因讓這位教授甘願淪為側翼，甚至敢對農業部爆粗口，翻開過去的研究計畫，只看農業部，他光是在民進黨過去執政八年來，與他有關的研究案子拿了27案總經費高達3億，平均每年3.3案，到113年又拿5案共513萬，答案是什麼相當清楚。

對於王鴻薇指控，顏聖紘表示，自己來教大家怎麼登入農業部網站查詢每一個大學教授的計畫，查完以後，自己2004年到2024年整整20年所有研究計畫的金額是45506495，也就是4500萬左右，「這個金額應該會被熱門產業科系的笑死吧，所以呢，造謠的傢伙應該要怎麼處理呢？」

顏聖紘是研究鱗翅學、昆蟲系統分類學與演化生態學的昆蟲學家，發表過的生物分類有：2種新植物、4個屬級分類單元，及13種新昆蟲，其中多數為臺灣特有種。

