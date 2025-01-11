苦苓警告徐巧芯「最好不要惹林秉文」！　因為他會「解決」問題

記者邱晟軒／綜合報導

涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文日前在臉書發千字文解釋逃亡原因，引發社會譁然，更與國民黨立委徐巧芯在網路上展開激烈筆戰。不過，林秉文目前已關閉臉書，人間蒸發。對此，作家苦苓發出警告，直呼徐巧芯不要惹林秉文，「他不是一個會跟人吵架的角色，他會『解決』問題！」

苦苓今（11日）在臉書上以黑底白字發文表示：「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」字裡行間透露出不尋常的警告意味。

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▲通緝犯林秉文。（圖／記者湯興漢攝）

回顧事件始末，林秉文去年被依幫助詐欺等罪起訴，全案審理中卻四度無故未到庭，新北地院已沒收300萬元保釋金並發布通緝。

豈料，林秉文於8日突然在臉書發文，強調自己「不是因為司法問題，而是因為個人因素需要時間處理」。另外，他還重砲批評各方的指控「不僅傷害了我，也摧毀許多無辜的人」。他呼籲外界「停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實」，並宣稱準備隨時回台面對指控。

▲苦苓警告徐巧芯別惹林秉文！驚吐「不是會吵架的人」：他會『解決』問題 。（圖／翻攝自苦苓臉書）

值得注意的是，林秉文發千字文還不夠，更直接在貼文留言區中與徐巧芯展開激辯。當徐巧芯留言質疑「棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？」林秉文立即強硬回應：「司法有罪沒罪不是你定的，回去的時間是我自己來訂，什麼時候輪到你來幫我做主。」

在與林秉文網路交火隔天，徐巧芯透露，她的辦公室竟收到一封恐嚇信，內容充滿威脅性字眼，包含「賣國賊卒仔」、「嚴重受懲罰會不得好死」等言論。據了解，由於林秉文具有黑道背景，加上此次恐嚇信事件，徐巧芯已獲得警方高度重視，並申請隨扈保護。