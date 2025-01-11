國民黨放話年改「全修回去」停砍退休金　柯建銘揭藍目的：癡人說夢

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

在推動警察人員條例修法、將所得替代率調增至80%後，國民黨團揚言下一步處理停砍公教年改。對此，民進黨團總召柯建銘今（11日）回應，現行所得替代率比在職的還多，國民黨還在癡人說夢話，「看到傅崐萁一干人等在騙全國公務人員，因為民意起來之後，這些人是他們的鐵衛隊，花錢買票。」

全國公務人員協會等多個團體指出，過去政府批評公教人員是米蟲，加上日前立法院聯手三讀通過提高警消人員退休金，所得替代率最高可達80%，讓公教族群感受相對剝奪感，政府應停砍公教退休金。國民黨立院黨團也表明，將列為下個會期優先法案。

銓敘部則坦言，驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革的財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前，這是嚴肅課題，應該要經過慎重討論。

而對於相關修法，柯建銘表示，昨天傅崐萁等國民黨一干人等、不可一世，說下個會期要把年金改革全部修回來，軍人50歲退休、警員65歲退休，警員還有危勞加給，這是憲法平等原則，完全違反憲法平等原則。

柯建銘指出，國民黨還大講要把年改全部修回來，讓全國人民比照警員現行修法待遇，這樣話也敢自己講出來，認為民進黨團毫無抵抗能力，天大笑話。「民進黨團還有柯總召，黨團成員都是你們的天敵。」

柯建銘直言，難道人民看不清楚你們無腦嗎？現在當台灣沒有憲法嗎？所得替代率比在職的還多，還在癡人說夢話，「看到傅崐萁一干人等在騙全國公務人員，因為民意起來之後這些人是他們的鐵衛隊，花錢買票。」

對於藍營推動修法，柯建銘表示，把所有退休警察、公務員弄得比在職還高，馬上辦退休，之後在搞罷工又沒有警察處理，國民黨要亡國在急什麼？這樣的政黨很快被掃進歷史焚化爐，化為一縷青煙，從此消失在台灣的政壇。