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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨111釘孤支　她嘆：民進黨、國民黨不敢做的民眾黨正在做

▲▼時代力量黨主席王婉諭參與太陽花運動十週年晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見，民眾黨今（11日）司法節號召支持者到自由廣場前「釘孤支」討司法正義，也有部分國民黨公職到場力挺。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，司法不再是一個人或一個政黨所控制，可以提起批判，但萬萬不該不倫不類貼上黨國司法標籤。過去前總統陳水扁、馬英九都在卸任後被司法調查，但民進黨跟國民黨不會傾全黨之力發動大遊行，民進黨跟國民黨不敢做的事，民眾黨正在做。

王婉諭表示，強烈譴責黃國昌的民眾黨跟國民黨為了一黨之私，無差別汙衊司法，讓台灣民眾誤解司法制度運作，過去國民黨一黨專政的黨國司法，已經隨著台灣民主化跟司法改革運動有明顯改善，司法不再是一個人或一個政黨所控制。

王婉諭指出，大家當然可以覺得司法不夠好提起強烈批判，但作為政治人物，非常廉價或不倫不類貼上黨國司法標籤，這萬萬不該發生。

王婉諭表示，過去前總統陳水扁、馬英九都在卸任後被司法調查，但民進黨跟國民黨不會傾全黨之力發動大遊行，全面否定司法，把司法當作敵對稻草人來紮，民進黨跟國民黨不敢做的事，民眾黨正在做，非常不可取也非常荒謬。

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