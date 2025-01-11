小草上街柯建銘酸自尋死路　黃國昌反嗆：先為踐踏司法道歉

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）司法節號召支持者到自由廣場前「釘孤枝」討司法正義，民進黨團總召柯建銘開酸，黃國昌在司法節要上街頭，是天大荒謬的事情、自尋死路。對此，黃國昌反酸，最沒資格講司法正義的就是柯建銘，「柯建銘如果還有一點羞恥心的話，應該待在家認真反省自己的所作所為，為自己過去踐踏司法、妨礙司法的作為，跟台灣社會道歉」。

▲民眾黨舉行「111釘孤枝-還我司法正義，人民怒吼集結」活動，代理主席黃國昌受訪。（圖／記者劉亮亨攝）



黃國昌說，柯建銘總召最近的身體狀況大家也都很關心，最近他情緒上的管理也有點失控，大家都可以理解，畢竟柯總召年事也大了、最近身體也不是很好，「但是如果真的要講到司法正義這件事情，最沒有資格講話，容我直言，就是柯建銘」。

「柯建銘你忘了？當初怎麼為自己的刑事案件，不法關說司法，大辣辣把民進黨的政治黑手，直接找法務部長幫你喬案件，要檢察官不要提起上訴。」黃國昌直言，柯建銘如果真的還有一點羞恥心的話，應該是待在家裡認真反省自己的所作所為，同時為自己過去踐踏司法、妨礙司法的作為，跟台灣社會道歉。

另外，綠營質疑，黃國昌過去稱有去過88會館的政治人物都該說清楚，包含柯文哲也是，但如今的林秉文事件卻只批評民進黨？對此，黃反嗆，「提出這問題的人已經嚴重lag」，大概1、2個月以前，民眾黨團記者會時候，忘了哪家綠色媒體曾經問過這問題，「我當初的回答就非常直接，現在的柯文哲能講話嗎？現在的柯文哲已經被關押起來，他的嘴巴被封住」。

黃國昌接著點名，「倒是目前沒有被關押起來嘴巴沒有被封住的，我們的行政院長卓榮泰，該出來跟大家好好說清楚講明白，當初跑去88會館見了什麼人談了什麼事」。

