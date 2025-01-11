辦公室蓋棉被讓女同袍懷孕　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」　

▲嘉義士官劈腿2女同袍還讓兩人受孕，和其中1人結婚後，對妻子提出「共侍一夫」的要求。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

一名正宮和丈夫阿偉(化名)都在空軍第二聯隊任職，正宮新婚2個月後懷有身孕，卻發現阿偉偷吃同單位女上士，女上士竟也懷孕，正宮對阿偉攤牌後，阿偉表示他兩人都想要，要求正宮和小三「每月輪流共侍一夫」，正宮憤而將阿偉和小三告上法院求償百萬。嘉義地院審理，法官認為小三在阿偉婚前就受孕，就算小孩是阿偉的，也不算外遇生子，不過婚後阿偉和小三仍持續有不當男女關係，判兩人侵害配偶權，應連帶賠正宮20萬。可上訴。

判決指出，正宮和阿偉在2023年6月6日結婚，新婚不到2個月，剛懷孕的她就發現丈夫偷吃女同袍，小三竟也懷孕了。正宮質問阿偉後，阿偉表示對兩人難以抉擇，「會不會我只是貪圖她的身體而已，我自己也不知道，先讓我們兩個好好想一下好嗎」、「我真的都不想失去」、「可能最壞打算是離婚」、「離婚了，我想找誰就找誰，不用在意身分」、「或是一個月休兩次，一人一次」、「我就是這麼的垃圾」，讓原本堅持不想離婚的正宮相當心灰意冷，將兩人告上法院，連帶求償100萬。

正宮指出，軍中其他同袍曾目擊阿偉和小三在工程班辦公室獨處，兩人關燈、蓋棉被，一起躺在同一張沙發上。阿偉也在小三待產期間多次探視，甚至和小三的父親討論日後扶養小孩的方式，小三父親則要求阿偉調職、不要再找他女兒，然而阿偉調職後仍繼續和小三交往。

此外，阿偉為了接送小三上下班，兩人從2023年5月至7月間的排休日期都相同，也在軍方約談時坦承和小三約會3、4次，兩人交往甚至生育子女，已嚴重侵害配偶權，讓她整天以淚洗面、罹患憂鬱症。

全案審理時，阿偉和小三皆否認有姦情，表示兩人是在辦公室研讀有機溶劑書籍，後來阿偉躺在沙發看書看到睡著，小三則改開小檯燈坐旁邊繼續看書，兩人只是普通朋友，而且也無證據顯示小三的孩子是阿偉的，就算假設是，孩子也在阿偉結婚前就受胎了。

法官認為，小三長子的受胎日推算約在2023年5月7日至29日期間，確實在阿偉婚前，因此2人並無外遇生子，不過阿偉婚後和小三曾因睡同一張沙發，違反「未尊重性別互動分際」而遭軍方懲處，又繼續在營外接送、單獨吃飯，已逾越一般男女交往分際，審酌正宮從事軍職，目前育嬰假留職停薪，阿偉原為士官，目前已退伍，月收約3萬，小三仍為軍職，月收4萬等情，判阿偉和小三應連帶賠償20萬元。可上訴。