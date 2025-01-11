美商務部長證實！　台積電開始在美生產「4奈米晶片」

▲台積電已在亞利桑那州開始生產先進的4奈米晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）證實，台積電已在亞利桑那州開始生產先進的4奈米晶片，這也是美國拜登政府在推動半導體產業發展的一個重要里程碑。

根據《路透社》報導，美國商務部去年11月批准了一筆總額66億美元的補助金，用於支持台積電在亞利桑那州鳳凰城的半導體生產計畫。

▲雷蒙多表示，美國希望到2030年，能夠在本土生產全球20%的先進晶片。（圖／路透社）



雷蒙多在接受採訪時表示，生產工作已於最近幾週展開，「這是美國歷史上的第一次，我們在本土利用美國工人的技術製造出4奈米先進晶片，其良率和品質與台灣相當，這是一件大事，這在我們的歷史上從未發生過，很多人都說這不可能。」

台積電的發言人拒絕就此事發表評論，並透露該公司將於下週公布財報。

台積電去年4月就宣布將其原本的投資額增加250億美元，達到總額650億美元。據報導，台積電的亞利桑那州第二座晶圓廠將於2028年啟用，生產全球最先進的2奈米製程技術，還計畫在當地採用其最先進的A16晶片製造技術。

美國國會在2022年通過了一項527億美元的補助計畫，旨在支持半導體製造與研究。雷蒙多曾表示，商務部為推動台積電擴大在美國的投資付出了不少努力，「這並非自然而然發生的，我們必須積極說服台積電，讓他們願意進一步擴張在美國的計畫。」

雷蒙多表示，美國希望到2030年，能夠在本土生產全球20%的先進晶片，而在台積電開始亞利桑那州的生產之前，這一數字是0%。