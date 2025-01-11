學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

▲澳門城市大學在國際生申請頁面明確表示，持有「內地身份證」的學生不適用。（圖／翻攝自澳門城市大學官網）

記者陳冠宇／綜合報導

繼澳門大學正式宣布從2025/2026學年起，大陸非高考生將不再具備申請該校本科課程的資格後，近日，包括澳門科技大學、澳門理工大學等在內的四所澳門大專院校紛紛跟進，這與港澳近年頻發的學歷造假事件有關。

綜合陸媒報導，澳門科技大學、澳門理工大學相繼宣布2025/2026學年，不再招收大陸非高考學生。這也意味著，凡是大陸戶籍學生，將無法再通過A-Level/AP/IB等國際課程體系成績申請澳門這五所大學，高考成績成了大陸學生申請的「獨木橋」。

澳門科技大學刪除申請頁面中的「內地生（持有國際成績）」選項，目前只招收在澳門大專院校在讀的大陸生和大陸應屆高考生。澳門城市大學在國際生申請頁面明確表示，持有大陸身份證的學生不適用。澳門理工大學和澳門旅遊大學均要求報名學生參加2025年高考。

業內人士分析，澳門幾所大專院校紛紛調整政策，或與港澳地區近年頻發的學歷造假事件有關。2024年5月，香港大學經管學院發現有學生以假學歷獲取入讀資格，隨後全院徹查。經過重新審核後，港大發現至少30名學生提交了虛假申請資料，其中兩人因涉嫌「行使虛假文書」被逮捕。

據此前報導，南京一名家長花人民幣70萬元通過仲介機構幫孩子申請上了香港大學，一年多後，女兒突然接到校方通知，稱她的入學資料存在問題，後被退學，其背後就牽扯到留學市場「保錄取」以及仲介偽造學歷等「黑色產業」。正因如此，近年來港澳大專院校不得不採取更多審查措施。

