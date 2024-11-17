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台大受訓變「台大畢業」！他抓包胸腔醫學歷竟造假　院方急更正

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「波波醫生」議題近來再掀論戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

波波醫師爭議持續延燒，網傳一份900名波波醫師名單中甚至有台大醫院醫師，讓台大醫學院附設醫院院長吳明賢緊急出面澄清，強調院內有決議「波蘭醫生不予考慮申請住院或實習醫師」。不過近日有網友發現，台大醫院一名胸腔內科醫師明明僅是在台大受訓，卻在官網醫師簡介上標註是「臺灣大學醫學系畢業」，讓他不禁質疑院方「真的知道醫師哪裡畢業的嗎？」

「台大醫院學歷都亂寫！」一名自稱中山醫學大學學生的網友昨（16日）在Dcard發文指控，台大醫院竹北院區的一名胸腔內科醫師，過去是中山醫學大學畢業，並曾在台大受訓，不過他卻發現對方竟自動將學歷改為「台大醫畢業」，讓他不禁開酸「台大院長還是別出來放炮了吧，自己醫院醫師哪裡畢業的都這麼不嚴謹，他真的知道醫師哪裡畢業的嗎？」

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▲原PO發現有台大醫師學歷造假，痛批「連台大醫院都在騙」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現有台大醫師學歷造假，痛批「連台大醫院都在騙」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛感嘆「真可悲，現在連看個醫生都要Google看看是不是詐騙，會不會踩大地雷」、「如果學歷都不真實的人，你跟我說他多有醫德多會看診我才不信」、「台灣真的是詐騙島，笑死從頂層到底層都在詐騙」、「天啊！這連灰色地帶都不是，完全就是造假了欸…太可怕了吧」。

為此，台大醫院目前已在官網上修正該醫師的學歷為「中山醫學大學畢業」，證實應是誤植。不過原PO仍怒批，「這種都可以誤植，實在是很瞎，這種真的會誤導病人」。截至今（17日）晚間8點，台大醫院尚未做出回應。

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