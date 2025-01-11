曝廠商尾牙季仍接「釘孤枝」　許甫：跨越生意之外的義氣

▲民眾黨副秘書長許甫透露，黨部同仁凌晨就開始準備111釘孤枝集會活動的現場定位。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉弊再遭北院更裁「羈押禁見」，律師團並已於昨日提出抗告，高院最快今日將會做出裁定，然而，民眾黨則號召群眾於今（11日）下午至自由廣場「定孤枝」對司法不公發出怒吼，對此，民眾黨副秘書長許甫透露，即便現在是尾牙季，但集會的協力廠商仍跨越生意之外的義氣接下場地布置的工作。

柯文哲因涉及京華城容積案與政治獻金假帳案，估算不法所得近億元，日前遭北檢求刑28.5年，並在北院二度更裁後「羈押禁見」，雖然昨日已委由律師團提出抗告，但等不及抗告結果出爐，民眾黨早在地院「羈押禁見」裁定出爐時，就喊出「釘孤枝」的口號，號召群眾在今日下午一起至自由廣場抗議司法不公。

▲民眾黨副秘書長許甫透露，黨部同仁在凌晨就開始準備111釘孤枝集會活動的現場定位。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

許甫透露，今日凌晨時分，民眾黨在111釘孤枝的活動現場做定位，他感性訴說，自己很感謝每次都在十萬火急狀態，接下任務的協力夥伴，這次只有一周左右時間。

許甫表示，現階段是活動廠商的尾牙旺季中，但夥伴在接到民眾黨的電話時，幾乎只思考一秒就爽快地說出「好，我想接！」許甫認為，這樣的態度，就是跨越生意之外的義氣。

此外，許甫點出，他到現場時，發現這次扛起重責的青年部主任Kevin跟小夥伴也來了，原來熬夜趕工做準備到現在，讓他不禁直言，真是有夠熱血。

▼民眾黨副秘書長許甫透露，黨部同仁在凌晨就開始準備111釘孤枝集會活動的現場定位。（圖／翻攝自Facebook／許甫）