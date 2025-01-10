發熱衣越穿越不暖？　UNIQLO證實：一招確認「使用年限」

▲UNIQLO證實，發熱衣有「使用年限」，建議每3年就可以換新。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

受到強烈大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷，尤其今（10日）晚至明（11日）晨，各地低溫普遍低於12度，許多民眾也紛紛拿出衣櫃的發熱衣禦寒。然而，就有網友發現，以前買的發熱衣「越穿越不暖」，日系平價服飾UNIQLO也發文證實，發熱衣其實有「使用年限」，建議每3年就可以更換新的吸濕發熱衣。

UNIQLO日前在官方Instagram上傳影片分享「HEATTECH吸濕發熱衣大哉問」，指出發熱衣其實不能「穿一輩子」，因為經過長期的洗滌後，穿著越久保暖度會日漸降低，建議每3年就要汰換，才能隨時感受更好的保暖度。

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UNIQLO說明，像是HEATTECH系列的發熱衣，衣服內側標籤上是寫有製造日期的，從最上方第1串數字來看，可以發現尾端括號內有4個數字，第1個數字代表生產年份，第2個數字為季節。舉例來說，若上面標示著（84-42），數字8代表著西元年尾號8，也就是2018年，數字4則代表冬季（1～4依序為春、夏、秋、冬）。

▲UNIQLO指出，發熱衣的衣服內側標籤寫有製造日期。（圖／翻攝自Instagram／@uniqlo_taiwan）

UNIQLO也提醒，如果發現發熱衣開始起毛球、有破損就應該換新；若是想要正確清洗它，以在期限內維持一定的品質，發熱衣內側洗衣標都有說明洗滌方式，手洗、洗衣機清洗（弱水流）都可以，但切記水溫不得超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣的機能性。

另外，購買發熱衣時，務必挑選「合身尺寸」，如果尺寸過大，無法貼合身體，就會影響保暖效果。

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