拜登又在睡？　出席卡特國葬「瞇一下」再惹議

▲拜登在卡特國葬上，被拍到閉眼畫面。（翻攝X@bennyjohnson）

圖文／鏡週刊

82歲美國總統拜登（Joe Biden）9日出席已故前總統卡特（Jimmy Carter）國葬，被拍到低頭閉眼，遭質疑又睡著了。第一夫人吉兒（Jill Biden）還被目擊輕推拜登，似乎是在喚醒他，引發網友們更多揣測。

卡特的國葬在華盛頓國家大教堂舉行，現任美國總統拜登（Joe Biden）、候任總統川普（Donald Trump）和歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）等3位前總統，以及現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）等美國政要、卡特親友齊聚一堂送別老總統。

根據《太陽報》報導，拜登在國葬上發表悼詞，不過當他坐在椅子上時，多次被拍到閉目養神的畫面，周遭的人似乎察覺到，除了妻子吉兒輕拍他，小布希也靠近拜登，和他交談，似乎是在「關心」他的狀況。

拜登疑似「夢周公」的畫面在社群網站X瘋傳，有網友諷刺說：「拜登又在工作時睡著了」「瞌睡登（Sleepy Joe）又來了」「他們應該讓他趕快上台致詞，不然還得叫醒他。」不過，有支持者認為，拜登應該是低頭查看悼詞的講稿，並非真的睡著。

除了在國葬上睡著，拜登近來也因在加州野火期間，宣布曾孫誕生的「好消息」引發爭議。而他在公共場合打瞌睡早有先例，例如去年12月，他在一次與非洲領袖的會議上閉眼超過1分鐘。2021年在氣候峰會開幕時，也被拍到睡著，還被幕僚叫醒。拜登也自認有睡眠問題，去年他在各國出訪感到極度疲憊，6月與川普的那場「災難性辯論」後，他承認當時差點在台上睡著了。



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