百貨福袋大戰開打！店王台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

▲台中新光三越福袋以及福箱曝光，今年最大獎是52萬元鑽戒。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨業者福袋大戰開打，業績全台第一的百貨店王新光三越將從16日起推出福袋與福箱預購，可抽市值52萬元的鑽戒；廣三SOGO百貨「金蛇福運 袋好運」福袋則從18日開賣，加碼抽高價運動養生椅及按摩椅；中友百貨今起推出新春福袋預購，今年主打獨家聯名款「神可愛 爽爽貓福袋」。

新光三越推出「蛇舞春風好運福袋」與「納福豪華福箱」兩款福袋預購，館方表示，不論福袋或福箱每份皆含市價5000元以上的商品，將分別於1月16日及1月20日上午10點起，於新光三越APP線上預購開搶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方指出，今年邀請以怪獸系列聞名的台灣藝術家徐志宏獨家創作春節專屬的「小蛇家族」圖騰，打造可摺疊收納並結合行李箱使用的「蛇舞春風好運福袋」，購買福袋與福箱還可參加大年初一的驚喜加碼抽，有機會獲得市價52萬元的festaria TOKYO一克拉鉑金鑽石戒指。

▲廣三SOGO百貨加碼抽出市價12.8萬元的運動養生椅及7.88萬元的按摩椅。（圖／記者游瓊華攝）



廣三SOGO百貨推出「多功能20吋行李箱＋大容量旅行袋」福袋組，1月18日開賣，限量300組，福袋裡除了超值好物外，還將加碼抽出市價12.8萬元的運動養生椅及7.88萬元的按摩椅。

▲中友百貨福袋今起開搶。（圖／中友提供）



中友百貨1月10日起推出獨家聯名「神可愛 爽爽貓福袋」，外箱使用20吋前開式行李箱，限量200只，每袋獎值超過8888元，有機會獲得iPhone16、智能空氣清淨機、掃拖機器人等好禮。

▲大遠百福袋最晚開賣，大年初一開始販售，最大獎是3.6萬元商品券。（圖／大遠百提供）



台中大遠百新春福袋則在1月29日開賣，頭獎為3.6萬元商品券，還有2.6萬元商品券、1.6萬元商品券、6000元商品券、1000元商品券等五個獎項。