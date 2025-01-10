情侶檔男當兵女懷孕...竟放生2狗4貓　兩周後變「煉獄」4隻慘死

▲台中一對情侶檔竟放生2狗4貓在租屋處，害一隻黃金獵犬跟3隻貓死亡。（示意圖，與本案無關／達志示意圖）



記者許權毅／台中報導

一對情侶檔黃男、黃女去年在台中市租屋，並養了2狗4貓，2人分別在4月當兵、5月懷孕返老家，直接離開租屋處，讓貓狗自生自滅，結果房東在2週後發現異狀，發現一隻黃金獵犬活活餓死跟3隻貓咪也缺水死亡，只剩下一隻柯基與黑貓存活在地獄之中。全案依動保法各判2人拘役40日、併科罰金20萬，緩刑3年。

檢警調查，黃姓情侶檔在去年1月向一名陳姓房東租屋，並且在屋內飼養2狗、4貓，黃男在4月22日入伍4個月，黃女則在5月29日起因懷孕返回彰化縣居住，但2人離開租屋處，卻沒有把毛孩子帶走，讓犬貓處於無食物、飲用水，且充滿排泄物的環境，更沒有定期返回查看。

結果直到6月12日，陳姓房東察覺異狀後通報，破門後才發現，屋內一隻黃金獵犬餓到消瘦而亡，3隻貓也因缺水死亡，僅剩下一隻柯基犬與一隻黑貓存活，房間赫然變成活生生的地獄，檢方調查後，認為2人涉犯動保法罪嫌明確，向法院聲請簡易判決。

台中地院認為，2人不尊重動物生命，況且狗素有「人類最忠實的朋友」之稱，被告2人卻未盡照護義務，缺乏保護意識，將動物置留在不佳環境，但2人均有悔意、無前科，依動物保護法各判處拘役40日、併科罰金20萬，緩刑3年，並需向國庫支付2萬元。