台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

記者白珈陽／台中報導

4年多前曾受到社會關注的台中市江姓5寶爸，近日因升格成「6寶爸」再度受到關注，他今天（10日）在目前工作的中古車行受訪，他說，他把小孩子都顧得很好，目前一天工作有1300元薪水，加上育兒津貼，他有能力把小孩子養大。

▲「6寶爸」江男原本避免媒體拍攝，特地向車行請假2天，不過下午他改變主意，決定出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）



江男（30歲）昨天被爆出第6個孩子在2022年出生，並已在目前工作的中古車行上班約半年，原本他為避免媒體拍攝，特地向車行請假2天，不過下午他改變主意，決定出面受訪。

中古車行位於台中市南屯區，店內擺放的都是價值3、400百萬的名車，江透過其中1輛賓士車，向媒體展示他的汽車美容技術，他拿起擦拭布及空氣噴槍，清理坐墊、杯座、腳踏墊，不放過任何縫隙，相當細心，陳姓副店長也說，江的工作狀態相當穩定且認真向上，「即使霧面的車都可以處理清潔成亮面」。

▲▼6寶爸拿起擦拭布及空氣噴槍，清理車內坐墊、杯座、腳踏墊，不放過任何縫隙。（圖／記者白珈陽攝）



江受訪表示，他坦言同事將他的消息上傳網路確實影響到他，不過他把小朋友顧得很好，當年燙傷的孩子也有按時復健。目前他的機車故障，都是1名賴姓同事載他上下班。

記者問，2015年時他就有因沒錢買奶粉而上過新聞，當時是否經濟狀況就出問題？江回應，那時候確實有經濟狀況，工作不穩定，但不會擔心扶養有困難，他現在1天薪水是1300元，1個月他身上只會留1、2000元，其他都給妻子分配使用。

至於孩子，因為有育兒津貼補助，所以他本身不會有太大花費，足夠扶養小孩，他強調，「我不會生了不養，這是棄養，我會把小孩子養大，我要讓大家看到我是有那個能力的。」

另外，他也承認向車行老闆商借，他說，因為家裡的開銷只是剛好打平，他向老闆借了一點生活費，老闆也讓他分期慢慢還。他也說，因為覺得這樣子很麻煩老闆，現在已經沒有再借錢，就是先想辦法把目前的欠債還完，現在每個月的薪水就放在老闆那邊，幫忙存起來。