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海基會證實：鹹粥嬤孫子被對岸公安拘留

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

▲彰化鹹粥嬤的孫子涉詐在大陸被捕。（圖／賴清美提供）

記者蔡紹堅／台北報導

彰化伸港鹹粥阿嬤19歲的孫子黃姓男子去年3月被誘騙至東南亞後失聯，他的家人近日收到一封山西省公安局寄來的通知書，稱黃男因犯詐騙罪被拘。海基會秘書長羅文嘉10日證實，經過他們了解，黃男確實已被對岸的公安部門限制人身自由。

海基會秘書長羅文嘉提到，他們一開始並沒有接到家屬的通報與求援，是直到看到新聞之後，他們主動聯繫家屬，才大致了解情況。

羅文嘉指出，家屬會一直不清楚情況，是由於對岸未依照兩岸兩會在2009年所簽訂的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方的警政署進行通報。

▼羅文嘉證實鹹粥嬤的孫子被拘。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉解釋，根據協議，我方民眾如果在中國大陸遭到人身自由限制，陸方應該及時向我方的警政署來進行通報，但從2020年的4月開始，對岸就沒有遵守這項協議進行通報。

羅文嘉說，黃男失蹤一年多，家屬都不知道，後來接到了所謂「公安」寄來的信，但卻不知道信件是不是詐騙，所以向民意代表求助，民意代表又透過派出所行文到海基會，「我們查證的結果，確實他是被對岸的公安部門限制人身自由。」

羅文嘉還說，近年赴大陸失蹤，後來被證實限制人身自由的案件中，有很大一部分都是涉犯詐欺，其中有些人可能是被脅迫，並非出於自願的，「提醒國人，尤其是年輕朋友，千萬不要受騙上當。」

海基會受理國人在大陸失蹤案件數去年明顯增加，2022年、2023年都只有30多件，2024年卻暴增至83件；不過，雖然失蹤案件數暴增，但有超過一半後來都有取得聯繫，有些只是一時聯繫不上，有些則是人身自由受到限制，例如涉犯刑法、涉及詐欺等。

▲山西公安發出的拘留通知書。（圖／賴清美提供）

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

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