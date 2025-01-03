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彰化鹹粥嬤19歲金孫赴東南亞...失聯300天　傳被拘留大陸山西

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

▲彰化鹹粥嬤金孫傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名19歲的黃姓男子，去年3月離家，與友人一起到泰國、金三角寮國等地，結果失蹤至今，而他賣鹹粥度日的阿嬤、日夜以淚洗面擔憂，金孫失聯超過300天後，阿嬤昨日（2日）突然收到大陸公安局的信函，指出黃男因涉及詐騙，目前被拘留在山西省公安局。阿嬤擔憂是詐騙集團，向議員賴清美求助，希望警方能救回孫子。

去年3月間，黃男背著背包，告訴阿嬤要跟朋友出門，結果下落不明，5月21日家人焦急向警方報案「人失蹤了」，請警方協尋，並向議員賴清美求助，結果警方查出，黃男是於3月4日出境泰國，後來轉往寮國。

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

▲彰化鹹粥嬤愛孫傳在中國詐騙遭逮。（圖／ETtoday資料照）

當時經警方追查，黃男在出境過程中並未遭受脅迫，是正常狀態出境，由於涉及境外，刑大也會全力協助家屬，只不過，至今已超過300天，仍無黃男的相關消息，賣鹹粥維生的阿嬤每天以淚洗面。

阿嬤昨日突然收到來自大陸公安局的信函，上面寫著她的孫子因涉嫌詐騙罪遭逮被拘留，羈押在山西省大同市公安局看守所，信件封面及背面清楚寫出目前拘留地點及平城分局刑警三中隊電話及寄件人，阿嬤因擔心詐騙猖獗，難以分辨信函真偽，只好向警方求助。她對孫子仍活著感到欣慰，但也擔心他可能要在大陸服刑多年。

縣議員賴清美賴清美安慰阿嬤，若此信函是真的，至少知道金孫仍然健在，沒有遭人虐待，希望彰化縣警方能協助找到人。警方表示，已透過刑事局與海基會等單位協助，查明黃男是否真的被拘留在中國山西省公安局。初步研判，信函有可能是真的，但最終仍要由相關單位聯合查明後才能驗證真偽。

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

▲彰化鹹粥嬤傳在中國詐騙遭逮。（圖／賴清美提供）

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