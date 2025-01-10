金孫涉詐失蹤300天！證實被囚山西　鹹粥嬤將赴大陸千里救孫　

▲鹹粥嬤愛孫因涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕拘留。（合成圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鹹粥阿嬤20歲的黃姓金孫，去年3月被誘騙至東南亞後失聯超過300天，後又傳出消息，黃因犯詐騙罪遭逮捕，被拘留在山西省公安局，海基會今日（10）證實，黃男確實已被對岸的公安部門限制人身自由，而鹹粥嬤收到海基會公文後，擔心愛孫安危，更憂心他沒有吃飽穿暖，尤其過年快到了，很想去探視他，上午求助議員賴清美，要她一起陪同前往山西救孫。

鹹粥嬤去年在賴清美與黨團協助下，召開尋人記者會，阿嬤哭著說，愛孫3月4日，背著背包，說了一句要跟朋友出門，這一去失聯，直到5月21日才向警方報案「協尋」，刑大查其出境資料，黃3月初前往泰國，後來再轉往寮國，失聯期間，據悉黃男找到一間公司工作，還以「瘦子」為代號，跟在國外的親友報平安。

▲鹹粥嬤愛孫因涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕拘留。（資料圖／賴清美提供）

刑大追查，黃男在出境過程中並未遭受脅迫，是正常狀態出境，由於涉及境外，至今超過300天，而鹹粥嬤日前收到來自大陸公安局的信函，上面寫著她的孫子因涉嫌詐騙罪遭逮被拘留，羈押在山西省大同市公安局看守所內，鹹粥嬤於是透過賴清美、警方向海基會求助。

而海基會今天證實，阿嬤的黃姓愛孫被拘留在山西省公安局，縣議員賴清美安慰阿嬤，至少知道金孫還活著，阿嬤說，很擔心他被拘留有沒有吃飽穿暖，需不需要買日用品，要賴清美陪她去大陸看孫子一面。

▲鹹粥嬤愛孫因涉詐騙案遭大陸山西公安局逮捕拘留。（資料圖／記者唐詠絮攝）