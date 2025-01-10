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手機、平板誘姦3女童4年！惡狼下跪「願娶她」想脫罪　判刑8年

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄惡狼誘姦3女童遭重判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄曾姓男子涉嫌在2014年到2017年間，拿手機、平板或零食當誘餌，誘騙3名年幼的女童到樓梯間、樓頂或房間內，趁機對3人伸狼爪、性侵得逞，甚至還要求女童拍洗澡的私密片給他洩慾，女童後來向師長訴苦，才揭發曾男的惡行，曾男面對家長質問時竟還說「願意娶她」，讓家長氣得提告，法院審理後，依妨害性自主罪判處曾男徒刑8年。

判決指出，曾姓男子和3名女童都是同一社區的住戶鄰居，2014年間曾男見其中一名女童出身單親家庭，父親忙於工作，他主動在社區中庭搭訕女童，還拿平板、手機給她玩，降低女童的戒心，然後趁機誘騙女童到社區頂樓等處性侵得逞。

過沒多久，曾男又把壞心思動到女童的另外兩名女玩伴身上，於是請女童把兩個姊妹淘找來，再以金錢、零食誘惑，趁機和3名女童一起「玩耍」，曾男慢慢的和3名女童混熟了以後，竟趁機在樓梯間、房間內連續侵犯3女童多次，期間長達4年之久。

直到女童升上高年級後，在學校開始上健康課時，才驚覺自己是被性侵，於是向老師報告，老師也協助報案，檢警循線才查出還有另外2名女童也受害。

其中一名女童的父親得知此事後，怒找曾男當面質問是否欺負他女兒，曾男竟當場下跪認錯，說願意一個月拿出3000元彌補損失，甚至還說出願意把女童娶回家，但女童父親氣得堅持提告。

法院審理時，曾男否認涉案，還怒控警方製作筆錄時沒有全程錄音錄影，筆錄不能作為證據，法官勘驗偵查光碟後，認為曾男在筆錄製作完成後並沒有提出異議，也在筆錄上簽名，筆錄還是具有證據力。

此外，根據醫院對3名女童的鑑定，幾乎都有創傷後壓力症候群的症狀，一名女童被性侵一段時間後，升上國中開始交男朋友，也只能與對方牽手和擁抱，而當對方索取親吻甚至進一步關係時，就會感到噁心，有時一周兩三天夜裡哭泣到胸悶和呼吸不順。

另一名女童則是在被性侵後擔心懷孕而大哭，形成創傷，在學校開始討厭男生碰自己，覺得自己很髒、不乾淨，持續之罪惡感與羞愧，因此法官認定曾男犯行明確，依對未滿14歲之女子為性交等罪判他徒刑8年，全案可上訴。

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