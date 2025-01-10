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偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

▲雲林檢警查緝偽造車牌，18車主高價網購偽造車牌位車還魂遭送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警查緝到不少偽造車牌。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為全面防堵偽造車牌，公路局與相關單位跨機關聯手打擊偽造號牌不法行為出現成效，根據公路局最新統計，使用偽造號牌案件高峰為113年8月計261件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至113年12月則降為101件，大幅下降61%，其中網路下架假車牌704件。

公路局表示，去年上半年度偽造號牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，行政院兩次邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面，各項精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

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其中修法方面，公路局說明，交通部已研擬修正《道路交通管理處罰條例》第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌之罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛之汽車駕駛人等規定；法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名之刑度，以符罪責相當原則、比例原則，前述修正案皆刻正辦理法制作業中。

▲▼ 小三通陸客交通亂象！還來台販售偽造車牌　金門議員要求全面稽查 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通陸客也出現來台販售偽造車牌亂象。（資料圖／記者林名揚翻攝）

經濟部國際貿易署也祭出新制，新增不得輸入車輛號牌貨品號列及其規定，今年1月1日起已生效，透過各海關、監理及警察機關配合通報、確認及偵辦，共同阻絕境外偽造號牌輸入。

網路平台偽造號牌銷售方面，則與網購、社群平台業者建立通報下架窗口，透過網路巡查機器人通報下架並移請警方溯源查緝，公路監理機關則建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防和稽查。

公路局表示，根據定期追蹤執行成效，網路通報下架販售偽造號牌資訊共704件、境外輸入偽造號牌則已查獲3件。

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