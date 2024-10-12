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紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元

▲▼紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元。（圖／翻攝微博）

▲「東北雨姐」因虛假宣傳被罰款。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧本溪直播帶貨網紅「東北雨姐」涉及虛假宣傳被調查，調查結果顯示，她所推廣販售的「紅薯粉條」檢驗不到紅薯的成分，反而檢驗出木薯的成分，屬於虛假宣傳，沒收違法所得和罰款165萬元人民幣（約710萬元新台幣）。

遼寧省本溪縣市場監督管局12日表示，「東北雨姐」與朝陽縣六河粉條製造有限公司簽訂《直播推廣服務協議》，為六河公司直播推廣紅薯粉條。

經過檢驗，「東北雨姐」直播推廣的紅薯粉條送檢樣品未檢出紅薯源性成分，檢出木薯源性成分，其他檢驗項目符合食品安全標準要求。

▲▼紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元。（圖／翻攝微博）

本溪市場監督管局指出，「東北雨姐」在直播中宣稱紅薯粉條「除了紅薯澱粉、飲用水、食用明礬，沒有亂七八糟的」「質量雨姐給你把控」等，與事實不符，屬於作虛假或者引人誤解的商業宣傳。

本溪市場監督管局決定，依相關規定對「東北雨姐」公司「雨姐傳媒」作出沒收違法所得和罰款共計165萬元的行政處罰，同時責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。

本溪市場監督管局還提到，由於紅薯粉條生產企業在外縣市，按照地域管轄原則，將相關線索移送屬地相關部門核查處理。

▲▼紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元。（圖／翻攝微博）

「東北雨姐」本名常小雨，是遼寧本溪的網紅，經營自媒體3年多，創作內容以鄉村生活為主，主打的形象為「剽悍主婦」，在社交平台上有2000多萬的粉絲量，走紅之後也開始帶貨，關注度非常高。

不過，在「瘋狂小楊哥」被踢爆虛假宣傳後，「東北雨姐」也開始受到質疑，包含紅薯粉條、酸菜等商品接連被人點名。

▲▼紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元。（圖／翻攝微博）

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