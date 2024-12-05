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百萬粉正妹網紅患直腸癌…半年放棄化療　她苦喊：都無好轉

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲ 「咖啡」含淚將頭髮剃光。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名擁有超過266萬名粉絲的抖音繪畫網紅「咖啡」半年前被醫生告知，自己患上直腸癌中晚期，但經過9次化療，複查結果顯示，沒有明顯效果，且身體狀況已經無法承受，所以她決定要放棄化療，令粉絲們相當錯愕。

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲▼咖啡擁有超過266萬名粉絲。（圖／翻攝自抖音）

▲「咖啡」擁有超過266萬名粉絲。（圖／翻攝自抖音，上同）

據《海報新聞》報導，「咖啡」在影片中透露，自己患有基因缺陷，導致有罕見病理，無論生活方式如何，都注定會患上這種疾病。

「咖啡」在抗癌日記的初期影片中，展示了臉上的皮疹，並解釋這是化療靶向藥西妥昔的副作用，她還提到自己的病情為直腸癌中晚期，治癒率較高，但治療過程可能會非常痛苦，「大家不用太擔心，只要我積極配合治療，治癒力很高的，就是治療過程比較痛苦，可能是老天爺給我太多的體驗卡吧。」

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲ 「咖啡」時常分享作畫過程。（圖／翻攝自微博）

「咖啡」的抖音帳號主要在分享日常作畫過程，以及抗癌的心路歷程。許多網友在留言區表示，希望她早日康復，並為這個有才華的女生感到惋惜。對於有人提出，她的病因是否與長期接觸繪畫顏料有關時，「咖啡」則回應，這主要是基因遺傳問題。

「咖啡」也在影片中提醒大家，罹患癌症前，通常沒有特別明顯的症狀，很多人因為年輕，而忽視健康問題，因此要格外注意身體健康。

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸百萬粉網紅咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲ 「咖啡」多次分享抗癌歷程。（圖／翻攝自微博，上同）

浙江醫院林建江教授表示，近年來，腸癌的發生率逐年上升，而且越來越年輕化，腸鏡檢查是目前發現腸道腫瘤，最常用且最敏感的手段，早期發現、早期診斷、早期治療，是提高腸道腫瘤療效的關鍵，「定期做好胃腸鏡，切除腸道息肉，就能大幅減少直腸癌的疾病風險，切不可因為怕喝『瀉藥』、怕檢查麻煩，一拖再拖導致息肉變癌，小病變成大病。」

杭州醫院腫瘤內科主任鄭松表示，超過80%的直腸癌最初是自己當成痔瘡，許多患者出現血便，都以為是痔瘡，甚至半年都不去醫院檢查，直到出現腹部包塊、腸阻塞等嚴重症狀才來就診，而此時往往已是中晚期，「如果有腸癌家族史的高風險族群，則建議，提早到30歲就開始進行腸鏡檢查，如果檢查發現有腸腺瘤，並進行了內視鏡切除，應定期進行追蹤。」

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