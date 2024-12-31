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大陸 大陸焦點 特派現場

2024中國十大熱議事件（下）：珠海體育中心無差別撞死35人

▲珠海體育中心大量死傷畫面。（圖／翻攝自微博）

▲珠海體育中心大量死傷畫面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2024年進入尾聲，中國社會也發生了諸多事件，包括震驚全中國的初中生鐵鍬虐殺案、深圳日本小學砍人事件、越野車暴衝珠海體育場釀35死等。《東森新媒體ETtoday》整理出「2024年中國十大熱議事件」，分成上下兩篇，與讀者們一同回顧這些重大事件。

▲3名犯罪嫌疑人。（圖／翻設自微博）

▲3名犯人。（圖／翻設自微博）

六、邯鄲初中生鐵鍬虐殺案

河北邯鄲一名13歲的初中生王同學3月10日遭3名同儕霸凌慘死，臉被鐵鍬敲到面目全非，被棄屍在一廢棄菜棚內，震驚全中國，同時也讓未成年犯罪一事，引起高度關注。

犯罪嫌疑人張男因與王同學發生矛盾，故在一廢棄菜棚挖掘56公分深的坑，並擬定謀殺計畫，將對方騙至棚內，與另一名犯人李男合力痛下殺手後，將王同學的錢財瓜分，還指使馬男銷毀王同學的手機卡。

邯鄲法院一審宣判，被告人張男、李男、馬男（皆13歲）以故意殺人罪，分別被判處無期徒刑、有期徒刑12年、不予刑事處罰。

▲胖貓姊姊發聲。（圖／翻攝自微博）

▲胖貓姊姊發聲。（圖／翻攝自微博）

七、21歲陪玩「胖貓」自殺事件

大陸知名遊戲陪玩、21歲的「胖貓」4月11日跳河輕生。胖貓姊姊心痛表示，原因是被27歲女友「譚竹」榨乾51萬元（人民幣，下同），最後選擇走上絕路，跳河12天後，才被打撈到遺體，「弟弟不常出去玩，辦了36個帳號就是為了不停接工作賺錢，和女友交往2年多只見過2次面。」

胖貓生前在社群帳號所使用的頭像上寫著，「我不想吃10塊錢的外賣，我想吃麥當勞」，讓大批網友連續多日，紛紛叫了外送，到他跳江的長江大橋邊祭奠。

該起事件引起多方揣測，「譚竹」疑似為詐騙戀愛，重慶警方調查指出，譚女和胖貓以真實身分交往2年多，互見親友，並在一定範圍公開雙方戀愛關係，經濟上互有往來，共同存錢謀劃未來生活，雙方存在真實戀愛關係，譚女沒有實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取胖貓財物的行為，「並不構成詐欺犯罪」，同時，劉女父母與譚女已達成和解，譚女全額退還了與胖貓戀愛期間往來的金額。

▲深圳日本人學校。（圖／路透）

▲深圳日本人學校。（圖／路透）

八、深圳日本人學校10歲童遭砍死事件

廣東深圳日本人學校一名10歲日籍男童9月18日在校門口，慘遭一名44歲的中國男子持刀砍死，當天正好是九一八事變93週年，男童母親目睹兒子在現場留下的大片鮮血，崩潰求救。

事發當時，受害男童正步行前往日本人學校上學，不料卻在途中遭一名男子襲擊，儘管遇襲男童隨即被緊急送院搶救，但男童最後還是在隔日凌晨不幸去世。

中國警方當場逮捕了男嫌犯，但當局未透露嫌犯犯案的動機，僅表示此案屬於「偶發個案」，引發外界對仇恨犯罪的質疑。

▲「瘋狂小楊哥」帶貨直播涉不實宣傳。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」帶貨直播涉不實宣傳。（圖／翻攝自微博）

九、「小楊哥」香港美誠月餅風波

大陸抖音帶貨網紅「瘋狂小楊哥（張慶楊）」9月在直播間販售假的「香港美誠月餅」，生產地位被踢爆於廣東，並涉宣傳用詞誇大不實遭到調查，種種因素下，小楊哥的形象一落千丈，不僅粉絲掀起退追潮，連自家「三隻羊公司」的旗下網紅直播主也紛紛出走。

小楊哥擁有的「三隻羊」51%股權日前也遭法院凍結；過幾日後，「三隻羊」發生工商變更，巴帥卸任法定代表人、執行董事兼總經理，由張勇任法定代表人、董事、經理，小楊哥從名單上除名。該起事件至今，小楊哥未恢復直播，令不少昔日粉絲吐槽，是跌落神壇。

▲越野車闖珠海體育中心亂撞人群。（圖／翻攝自微博）

▲越野車闖珠海體育中心亂撞人群。（圖／翻攝自微博）

十、珠海體育中心35死事件

廣東珠海體育中心11月11日晚間發生越野車無差別撞人事件。62歲的樊維秋駕駛越野車闖入珠海體育場，朝著正在運動及散步的民眾衝撞，導致35死43傷，現場畫面觸目驚心，引起社會極大的關注。

肇事者樊維秋原打算逃逸，但很快被警方包圍，於是在車上持刀自殘，陷入昏迷後被送醫治療。

中國相關部門非常重視此案，只花了一個多月就完成調查與審理，於12月27日由珠海市中級人民法院宣判，以「以危險方法危害公共安全罪」判處嫌犯樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。

 

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