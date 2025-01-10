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今晨7.9℃　13縣市凍爆不到10度！今明會更冷

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈大陸冷氣團影響，新竹以北10度以下。。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

受強烈大陸冷氣團影響，今晨本島最低溫出現在新北市石碇區05：11的7.9度，氣象暑針對13縣市發布低溫特報，今明兩天會更冷，新竹以北10度以下。

中央氣象署資料顯示，今天（10日）強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，西半部及東北部低溫約11-13度，其中嘉義以北及宜蘭有局部10度以下氣溫發生的機率，花東則在15度左右，白天北台灣持續寒冷，高溫只有12-14度，新竹以北及宜蘭局部地區仍有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，中南部及花東高溫約17-21度；澎湖全天13-15度，金門9-14度，馬祖7-9度；降雨方面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，金門及馬祖為晴到多雲。

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▲▼強烈大陸冷氣團來襲。（圖／中央氣象署）

▲低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

中央氣象署針對13縣市發布低溫特報：
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今日北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，其中又以今晨迎風面東北部山區降雪條件相對較佳。

1/11(六)、1/12(日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；1/11(六)水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；1/12(日)起環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部10-17度，中部10-21度，南部12-23度，花東15-20度；澎湖13-16度，金門8-17度，馬祖7-12度。

▲▼強烈大陸冷氣團來襲。（圖／中央氣象署）

1/13(一) 清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，1/14(二)清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部9-21度，中部9-23度，南部12-24度，花東13-23度；澎湖14-18度，金門10-19度，馬祖10-15度。

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