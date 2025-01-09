　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式今晚8時地面氣壓及降水圖（上圖左）顯示，北部、東半部有明顯降雨；最新歐洲模式下周一8時地面氣壓及降水圖（上圖右）顯示，台灣附近無降水。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

討厭的濕冷，今雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周五、周六北台整天濕冷；周日白天至下周一清晨，部分平地有降至5度左右極端低溫的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫陡降，越晚越濕冷，部分平地最低氣溫將降至10以下；中南部仍多雲時晴，氣溫亦逐漸下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周五至周日清晨強烈冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；周五、周六北台白天高溫才14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地最低氣溫可降至7度左右；今晚起至周六，3000公尺以上高山（合歡山、雪山⋯等）降雪機率高，2000公尺以上（太平山、拉拉山⋯等）亦有機率。

吳德榮分析，周日白天至下周一清晨仍受強烈冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱，氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻作用，部分平地甚至有降至5度左右極端低溫的機率。

吳德榮提醒，今日至下周一晨受強烈冷氣團影響，先濕冷再乾冷，10度以下低溫範圍及平地最低氣溫的極值，每天都有變化，農漁養殖業應注意氣象署低溫特報，做好防寒措施，民眾亦應注意逐日變化，添衣保暖以保健康。

吳德榮指出，最新各國模式模擬，下周一白天起至下周二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日回暖，早晚氣溫仍偏低；下周三另一波冷空氣逐漸接近，下周四、下周五影響，模擬強度較目前這波弱，但各國模式皆在頻繁調整，還需要觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃
饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐
冰箱門連開5天！　最凍時間曝
快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

好羨慕！「3星座」工作、愛情運全面開外掛

「三振舞女神」限動貼4字哏圖　粉絲猜：要來中職了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

哈孝遠爆「資深球評」疑跑路欠薪　NBA大咖也受害

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

慈濟盜圖補救只「加註原創者」　畫家兒怒：贗品不銷毀留著當證據嗎

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

新嫁娘雪齒「上暴下凌亂」矯正2年老公超嗨　婚禮驗收賓客激讚超美

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

好羨慕！「3星座」工作、愛情運全面開外掛

「三振舞女神」限動貼4字哏圖　粉絲猜：要來中職了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

哈孝遠爆「資深球評」疑跑路欠薪　NBA大咖也受害

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

慈濟盜圖補救只「加註原創者」　畫家兒怒：贗品不銷毀留著當證據嗎

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

新嫁娘雪齒「上暴下凌亂」矯正2年老公超嗨　婚禮驗收賓客激讚超美

若沒退出大選　拜登堅稱：我可以擊敗川普

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

好羨慕！「3星座」工作、愛情運全面開外掛

「三振舞女神」限動貼4字哏圖　粉絲猜：要來中職了

擷發科首參展CES秀與聯發科合作成果　董座楊健盟：望打進歐美市場

Rosé MV男主角Evan Mock私服穿搭太圈粉！更是LV御用模特兒

香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜　讓你瞬間擁有好心情

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

檢嘆「柯文哲案洩密」淪政治打手：作為自己升官的捷徑

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

韓正妹「超會藏」征服鄉民　本人IG回應：愛台灣

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

情侶吃鐵板燒！男掏1千結帳「找560卻進女生皮包」

慈濟盜圖補救　畫家兒怒：自己拆了吧

日本人出國「首選是台灣」！Cheap揭真相笑了

餐廳訂位6大2小「被硬塞4人桌」　店長反應扯爆！網炸鍋了

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者揭4原因

很多人不知！今年起30歲↑就有「免費健檢」

尾牙去幫忙「公司要他請事假」　菜鳥委屈哭

更多熱門

相關新聞

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

氣象專家林得恩提醒，冰箱門大開連5天！今日受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地降溫有感，最冷的時間點會落在周五至周六清晨。

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

強冷空氣一路凍到下周一「最低探7度」　追雪最佳時刻出爐

強冷空氣一路凍到下周一「最低探7度」　追雪最佳時刻出爐

準備進冰箱「強冷空氣連凍5天」　3地超濕冷

準備進冰箱「強冷空氣連凍5天」　3地超濕冷

寒冷強度升級！　影響時間拉長

寒冷強度升級！　影響時間拉長

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每週飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

前立委林正峰辭世　享年76歲

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

鏡頭前被性侵！女主角淚：那不是戲

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

員工尾牙中獎2727萬元…公司卻要求平分

看似沒心機「超級雙面人」星座

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面