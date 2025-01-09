討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

▲吳德榮說，最新歐洲模式今晚8時地面氣壓及降水圖（上圖左）顯示，北部、東半部有明顯降雨；最新歐洲模式下周一8時地面氣壓及降水圖（上圖右）顯示，台灣附近無降水。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

討厭的濕冷，今雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周五、周六北台整天濕冷；周日白天至下周一清晨，部分平地有降至5度左右極端低溫的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫陡降，越晚越濕冷，部分平地最低氣溫將降至10以下；中南部仍多雲時晴，氣溫亦逐漸下降。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，周五至周日清晨強烈冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；周五、周六北台白天高溫才14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地最低氣溫可降至7度左右；今晚起至周六，3000公尺以上高山（合歡山、雪山⋯等）降雪機率高，2000公尺以上（太平山、拉拉山⋯等）亦有機率。

吳德榮分析，周日白天至下周一清晨仍受強烈冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱，氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻作用，部分平地甚至有降至5度左右極端低溫的機率。

吳德榮提醒，今日至下周一晨受強烈冷氣團影響，先濕冷再乾冷，10度以下低溫範圍及平地最低氣溫的極值，每天都有變化，農漁養殖業應注意氣象署低溫特報，做好防寒措施，民眾亦應注意逐日變化，添衣保暖以保健康。



吳德榮指出，最新各國模式模擬，下周一白天起至下周二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日回暖，早晚氣溫仍偏低；下周三另一波冷空氣逐漸接近，下周四、下周五影響，模擬強度較目前這波弱，但各國模式皆在頻繁調整，還需要觀察。