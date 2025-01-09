FSR調查影響陸「新三樣」出口歐洲　陸商務部：構成貿易投資壁壘　

▲大陸商務部認定歐盟FSR調查形成貿易投資壁壘。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

歐盟《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation，FSR）生效後，針對大陸啟動數項調查，涵蓋太陽能光電、鐵路列車、風電設備等在歐洲投入招標的案子，不乏大陸力推的「新三樣（光電，鋰電、電動車）」產品或技術。對此，大陸商務部也在2024年7月10日提出貿易投資障礙調查反制，最終認定形成貿易投資壁壘。

根據大陸商務部公告「2025年第3號」顯示，應中國機電產品進出口商會申請，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，商務部於2024年7月10日發佈2024年第28號公告，決定就歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

現本調查結束，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第三十一條規定，商務部認定，歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，構成貿易投資壁壘。

該調查由大陸商務部貿易救濟局提出，經過約半年的時間，認為「FSR」調查對外國補貼的認定標準「模糊」，同時，認定FSR調查涉及範圍廣大，給予企業嚴重負擔，程序不公開透明，且採取突襲檢查方式超出必要限度等，對陸企及產品在歐盟市場的競爭力造成影響，認定形成貿易投資壁壘。

