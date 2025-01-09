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宜蘭企業家捐贈電影《BIG》版權　供10所學校生命教育教材

▲▼宜縣企業界熱心人士林宏銘發起的《BIG》公播版授贈儀式。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣企業界熱心人士林宏銘發起的《BIG》公播版授贈儀式。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣企業界熱心人士林宏銘，將自己的生日禮金用來購置知名導演魏德聖執導的兒童電影《BIG》公播版版權，並將其贈予宜蘭大學等10所學校，作為生命教育的教材。魏德聖8日出席公播版授證儀式時表示，「好好活著是生命教育最重要的課題。」

▲▼宜縣企業界熱心人士林宏銘發起的《BIG》公播版授贈儀式。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林宏銘在去（2024）年9月參加了《BIG》的電影包場活動，深受片中抗癌兒童情節的感動。隨後，在他慶祝60歲生日時，便決定購買電影的公播版版權，送進校園播放，讓更多師生體驗生命的可貴。地方文史工作者陳榮楷等10多名好友，以送生日禮金的名義慷慨解囊，共同促成了這樁美事。

這場公播版授證儀式在羅東村却酒店舉行，受贈的學校包括宜蘭大學、聖母護專、羅東高中、宜蘭高商、三星國中、東光國中、羅東國小、中山國小、南屏國小及四結國小。魏德聖在儀式上表示，拍攝《BIG》時就希望這部影片能成為學校生命教育的教材。他提到，片中住在816病房的弱小孩子們，用樂觀積極的態度面對每一天，希望觀眾能從中反省自己的人生，並期許大人們思考是否對孩子的要求過高或抱怨過多。

《BIG》於2023年12月上映，全片長達2小時39分鐘，講述來自各地的6個家庭住進816兒童癌症病房，從原本彼此衝突到相互扶持的溫馨故事。這部影片被譽為是一部笑中帶淚、淚中有希望的生命教育影片，包場紀錄已超過2000場。魏德聖希望透過這部電影，讓學生和大人們都能體會到「好好活著、精彩過生活」的重要性。

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