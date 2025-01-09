高鐵春節「再加開12班」周六開賣　47班區間車自由座放大

▲台灣高鐵春節將再加開12班次列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

春節9天連假將至，台灣高鐵公司今宣布，為加強服務旅客，將再加開12班次列車（南下5班、北上7班），1/11凌晨0時起開放預購，因應春節疏運的自由座人潮，擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車，均配置8節自由座車廂。

高鐵公司指出，2025春節疏運再加開12班次後，共加開380班次列車（南下205班、北上175班），總計12天提供2258班次列車的旅運服務。欲訂購對號座位的旅客，可先查詢仍有座位之車次，及早訂位並提前完成取票。



為因應春節疏運期間可能出現的自由座人潮，高鐵公司表示，旅客需求較高時段擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次（南下10班、北上37班）行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，且均配置8節自由座車廂，以加強疏運旅客。



高鐵公司表示，已特別增派人力，於各車站及列車上全力協助旅客順利返鄉、歡度春節。當遇自由座旅客候車人數眾多時，基於快速疏運旅客，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。

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高鐵公司提醒，自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿佔用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。



此外，高鐵公司表示，2月8日為補上班日，當日將增開2班次（1504、1202）北上列車，以服務通勤旅客的需求，並於1月10日開放購票，歡迎旅客多加利用。